アイロボットは、なぜ破産に追い込まれたのか。財務アナリストの児玉万里子さんは「技術力があっても勝てない企業に共通する構造的な問題があった」という――。（第3回）※本稿は、児玉万里子『1300社の信用格付けをした私の決算書を読む技術』（日本経済新聞出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Onfokus※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Onfokus■急成長を遂げた「ルンバ」はなぜ失速したのか日本でも