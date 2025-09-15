この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気の手もみセラピスト・音琶麗菜氏が、自身のYouTubeチャンネルで配信された「【睡眠時無呼吸症候群】手のひらを押すだけで改善する方法と対策」にて、睡眠時無呼吸症候群に悩む人のための手もみセラピーを解説した。



冒頭で音琶氏は「今回はリクエストにいただいた、睡眠時無呼吸症候群に効果的な手もみセラピーを紹介します」と語り、視聴者の声に応じたテーマで動画をスタートさせた。また「脳が覚醒することで心臓に負担がかかります。特に高血圧がある方は注意してほしい」と、疾患がもたらす健康リスクに警鐘を鳴らしている。



睡眠時無呼吸症候群とは、夜間に無呼吸や低呼吸を繰り返し、1時間に5回以上の呼吸障害が認められる病気である。十分な睡眠がとれず、日中の強い眠気や集中力の低下を引き起こすほか、事故や生活の質の低下につながる。肥満体型や顎が小さい人、顎が引っ込んでいる人は発症リスクが高く、特に注意が必要だと音琶氏は述べている。



動画のメインパートでは、音琶氏が「手もみセラピースタートです！」と元気に宣言し、睡眠時無呼吸症候群に有効とされる3つの反射区を紹介した。肺・耳鼻・頸椎の各反射区に対して、指先で押す位置や力のかけ方を丁寧に説明。肺の反射区では「呼吸がしやすくなるためのポイントを押す」とし、痛みを感じる箇所で7秒間止めることを勧めた。耳鼻や頸椎の反射区についても具体的な位置を示しながら、実践しやすいセルフケア方法を伝えている。頸椎の反射区は痛みを伴うことが多いとしつつも、自宅でできる工夫として積極的に取り入れるよう呼びかけた。



さらに音琶氏は、日常生活の工夫も重要だと指摘。減量、横向きで寝る姿勢、寝室の湿度調整、枕の高さの調整といった方法を挙げ、気道を確保することの大切さを強調した。こうした取り組みを組み合わせることで、睡眠の質を高める手助けになるとまとめている。



