不動産市況が活況を呈する中、「自宅を高く売りたい」と考えるのは自然なことです。



しかし、その想いが強すぎるあまり、売却活動で陥りがちな”ワナ”に気づかず、時間もお金も損してしまうケースが後を絶ちません。

では、大切な資産の売却で後悔しないためには、一体何に気をつけるべきなのでしょうか。



らくだ不動産株式会社の不動産エージェント、益山真さんと八巻侑司さんが、売却活動で「やってはいけない」5つの重要なポイントを解説します。



◾️ポイント①：市況を無視した「強気すぎる」価格設定

「都心のマンション価格が高騰」といったニュースに惑わされ、自分の物件も高く売れるはず、と相場を無視した価格設定をしてしまうのは最も危険な失敗例です。



「不動産市場は二極化が進んでおり、都心の一部を除いて価格はすでに頭打ち、もしくは下落傾向にあります。売却契約を取りたいがために高値を推奨する営業担当者もいますが、その価格で売り出して売れ残ってしまうと、物件の鮮度が落ち、結果的に相場より安く手放すことになりかねません」と八巻さんは警鐘を鳴します。



◾️ポイント②：不具合やデメリットを「隠して」売る

「正直に話すと、価格を下げられてしまうのでは…」。そう考え、雨漏りの跡や設備の不具合、近隣の騒音といったネガティブな情報を隠したまま売却を進めるのは絶対にやめましょう。



「引き渡し後、契約書に記載のない不具合が見つかった場合、売主は『契約不適合責任』を問われ、修繕費用などを負担する義務が生じます。後々の大きなトラブルを避けるためにも、デメリットも含めてすべてを正直に開示することが鉄則です。事前に専門家によるホームインスペクション（住宅診断）を実施し、建物の状態を客観的に把握しておくことを強くお勧めします」と益山さんは語ります。



◾️ポイント③：内見の対応を「頑張りすぎる」

「購入希望者のためには、どんな予定もキャンセルして内見に対応すべきだ」と考えるのは、一見、売主の鑑のようですが、これも実はNGです。



「特に人気物件では、すべての内見希望に対応していると、売主様ご自身が疲弊してしまいます。売却活動が長期化した際に疲れから判断力が鈍り、『もうこれでいいや』と不利な条件で契約してしまうケースもあります。週末の特定の時間に集中させるなど、無理のない範囲で対応することが、心に余裕を持って売却活動を続ける秘訣です」（八巻さん）



◾️ポイント④：契約書の内容を「確認しない」

専門用語が並ぶ売買契約書。担当者に任せきりで、内容をよく確認せずに署名・捺印してしまうのは非常に危険です。



「特に、個別の条件を定める『特約』の項目は必ず熟読してください。また、決済日（物件の引き渡しと代金の支払いを行う日）は平日の午前中に設定されるのが一般的です。その日に確実に時間を確保できるかなど、スケジュール感もしっかりと確認しましょう」（益山さん）



◾️ポイント⑤：不動産会社に「丸投げ」する

「プロに任せたのだから、あとはお任せで大丈夫」という”丸投げ”の姿勢は、売却成功を遠ざける最大の要因かもしれません。



「物件の本当の魅力を一番知っているのは、そこに住んできた売主様ご自身です。お部屋を綺麗に保つことはもちろん、『この窓からの景色が好き』『この路線も使えて便利』といったアピールポイントを積極的に担当者に伝えることが重要です。不動産売却の主役は、あくまで売主様である、という当事者意識を持つことが成功の鍵を握ります」（八巻さん）



【まとめ】

不動産売却を成功させるためには、担当者に任せきりにするのではなく、売主自身が「当事者」として積極的に関わることが不可欠です。現実的な価格設定、正直な情報開示、そして無理のない活動計画。これらを、信頼できるプロのパートナーと共に進めていくことが、後悔のない取引への最も確実な道筋と言えるでしょう。



