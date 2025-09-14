橋の改修で車線規制

NEXCO中日本は2025年9月10日、中央道の八王子IC〜八王子JCT間で、橋のリニューアル工事に伴い、片側1車線規制を行うと発表しました。

【地図とカレンダー】中央道「1車線」の期間と区間

同社は国道16号をまたぐ中央道・稲荷坂橋（上下線）のリニューアル工事を進めています。上り線側は開通から56年、下り線側は52年が経過して老朽化が進んでいることから、路面を支えるコンクリート床版を新しいものに取り替える方針です。

これにより走行できる車線が、いつもの片側2車線から工事中は1車線に減ります。車線規制の期間は、上り線が10月7日（火）〜12月4日（木）の19時〜翌13時、下り線が10月6日（月）〜11月18日（火）の13時〜翌6時です。

車線規制の影響で、期間中の11月19日（水）は上り線で八王子IC付近を先頭に最大5kmの渋滞が予測されています。

一方で土休日や、10月20日（月）〜11月8日（土）の東名集中工事の期間は車線規制が行われません。

NEXCO中日本は「渋滞が予測される期間中は、お出かけ時間の変更、公共交通機関の利用をご検討ください」としています。

なお、稲荷坂橋の工事自体は、2027年6月頃まで続く予定です。