東京世界陸上が開幕

陸上の世界選手権東京大会が13日、国立競技場で開幕した。東京での開催は1991年大会以来、34年ぶり。男女混合4×400メートルリレーの日本は、同種目で初めて進んだ決勝で3分17秒53で8位と完全燃焼した。

ホームの大歓声を浴びて、日本の4選手が疾走した。

大会初日最後のトラック種目。1走の吉津拓歩は7番手争いで2走・井戸アビゲイル風果へ。懸命に前を追ったが、ここで8番手に。3走・今泉堅貴からアンカー松本奈菜子とつないだが、順位を上げられなかった。予選からタイムを落とし、世界の強豪には及ばなくても、全力を尽くして8位に入り、この種目で日本初の入賞を成し遂げた。

今泉、井戸、吉津、松本の走順で臨んだ午前の予選は、悔し涙の後に歓喜が待っていた。

これまでの記録を3秒63も更新する3分12秒08の日本新記録で予選1組5着。2組が終わってタイムで拾われずに予選落ちのはずだったが、2組のケニアが失格。8番手で夢の決勝の舞台に立ち、大歓声の中を駆け抜けた。



（THE ANSWER編集部）