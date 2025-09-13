福島vs讃岐 スタメン発表
[9.13 J3第27節](とうスタ)
※18:00開始
主審:瀬田貴仁
<出場メンバー>
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 上田智輝
DF 2 山田将之
DF 3 松長根悠仁
DF 23 安在達弥
DF 25 當麻颯
MF 6 上畑佑平士
MF 7 針谷岳晃
MF 20 城定幹大
FW 10 森晃太
FW 11 芦部晃生
FW 40 樋口寛規
控え
GK 31 安西駿
DF 27 野末学
DF 28 鈴直樹
DF 55 柴田徹
MF 8 吉永大志
MF 14 中村翼
MF 30 狩野海晟
FW 9 清水一雅
FW 18 矢島輝一
監督
寺田周平
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 41 飯田雅浩
DF 2 内田瑞己
DF 24 上野輝人
DF 44 林田魁斗
DF 99 附木雄也
MF 6 長谷川隼
MF 8 森勇人
MF 15 岩本和希
MF 17 牧山晃政
FW 10 川西翔太
FW 22 大野耀平
控え
GK 1 今村勇介
DF 5 小松拓幹
DF 18 宮市剛
MF 7 江口直生
MF 96 吉田陣平
FW 23 岩岸宗志
FW 40 西丸道人
FW 88 松本孝平
FW 90 後藤優介
監督
金鍾成
