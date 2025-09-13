[9.13 J3第27節](とうスタ)

※18:00開始

主審:瀬田貴仁

<出場メンバー>

[福島ユナイテッドFC]

先発

GK 1 上田智輝

DF 2 山田将之

DF 3 松長根悠仁

DF 23 安在達弥

DF 25 當麻颯

MF 6 上畑佑平士

MF 7 針谷岳晃

MF 20 城定幹大

FW 10 森晃太

FW 11 芦部晃生

FW 40 樋口寛規

控え

GK 31 安西駿

DF 27 野末学

DF 28 鈴直樹

DF 55 柴田徹

MF 8 吉永大志

MF 14 中村翼

MF 30 狩野海晟

FW 9 清水一雅

FW 18 矢島輝一

監督

寺田周平

[カマタマーレ讃岐]

先発

GK 41 飯田雅浩

DF 2 内田瑞己

DF 24 上野輝人

DF 44 林田魁斗

DF 99 附木雄也

MF 6 長谷川隼

MF 8 森勇人

MF 15 岩本和希

MF 17 牧山晃政

FW 10 川西翔太

FW 22 大野耀平

控え

GK 1 今村勇介

DF 5 小松拓幹

DF 18 宮市剛

MF 7 江口直生

MF 96 吉田陣平

FW 23 岩岸宗志

FW 40 西丸道人

FW 88 松本孝平

FW 90 後藤優介

監督

金鍾成