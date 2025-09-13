「驚きの新情報」「今まで全然アピールしてなかったのすごい」イケメンアイドルが東京Vアカデミー出身と告白
ジュニア(旧ジャニーズJr.)に所属する檜山光成さんが東京ヴェルディのアカデミー出身と明かし、話題となっている。
ジュニア内のアイドルグループ『少年忍者』のメンバーである檜山さんは、10日にYouTubeチャンネル『ジュニアCHANNEL』で公開された対決企画に出演。リフティング対決の際に「サッカーは小学4年生まで東京ヴェルディのジュニアユース(東京ヴェルディジュニア)」と告白し、スタジオをざわつかせた。
ファンからも「まさか東京ヴェルディジュニアユース所属だったとは驚きの新情報過ぎる」「それを今まで全然アピールしてなかったのがすごい」などの声が上がり、反響を呼んだ。
大きな期待を受けてリフティングに臨んだ檜山さんだったが、分厚い靴を履いていたこともあり、ボールをすくい上げるのに失敗して記録0回。対戦相手の黒田光輝さんが1回で勝利を収め、勝敗予想をしていたメンバーたちを沸かせた。
※当該シーンは2:19〜
ジュニア内のアイドルグループ『少年忍者』のメンバーである檜山さんは、10日にYouTubeチャンネル『ジュニアCHANNEL』で公開された対決企画に出演。リフティング対決の際に「サッカーは小学4年生まで東京ヴェルディのジュニアユース(東京ヴェルディジュニア)」と告白し、スタジオをざわつかせた。
大きな期待を受けてリフティングに臨んだ檜山さんだったが、分厚い靴を履いていたこともあり、ボールをすくい上げるのに失敗して記録0回。対戦相手の黒田光輝さんが1回で勝利を収め、勝敗予想をしていたメンバーたちを沸かせた。
※当該シーンは2:19〜
【動画更新】真のぴかぴかはどっちだ⁉️スーパーアドヴァイザー渉による考察1回戦目が許せない山井&久保⚡️厳しいうっちーにノーダメージの豊田闇に葬られたあの企画も— ジュニアCHANNEL公式 (@Junior_Ch_X) September 10, 2025
少年忍者【黒田vs檜山 ぴかぴか対決】最高のバディだぜ✨
⇒ https://t.co/EbXJIu2RBO#少年忍者 #YouTube #ジュニアCHANNEL pic.twitter.com/mexgfKT7MI