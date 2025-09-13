　ジュニア(旧ジャニーズJr.)に所属する檜山光成さんが東京ヴェルディのアカデミー出身と明かし、話題となっている。

　ジュニア内のアイドルグループ『少年忍者』のメンバーである檜山さんは、10日にYouTubeチャンネル『ジュニアCHANNEL』で公開された対決企画に出演。リフティング対決の際に「サッカーは小学4年生まで東京ヴェルディのジュニアユース(東京ヴェルディジュニア)」と告白し、スタジオをざわつかせた。

　ファンからも「まさか東京ヴェルディジュニアユース所属だったとは驚きの新情報過ぎる」「それを今まで全然アピールしてなかったのがすごい」などの声が上がり、反響を呼んだ。

　大きな期待を受けてリフティングに臨んだ檜山さんだったが、分厚い靴を履いていたこともあり、ボールをすくい上げるのに失敗して記録0回。対戦相手の黒田光輝さんが1回で勝利を収め、勝敗予想をしていたメンバーたちを沸かせた。

※当該シーンは2:19〜