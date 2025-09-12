10ºÐ½÷»ù¤¬¡Ö48»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë»ä¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤¤¡×¤È·Ù»¡¤ËÄ©Àï¾õ¡¢2»þ´Ö¸å¤ËÈ¯¸«¡½Ãæ¹ñ
2025Ç¯9·î10Æü¡¢¹á¹Á¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¹á¹Á01¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ç10ºÐ¤Î½÷»ù¤¬·Ù»¡¤Ë¡Ö48»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë»ä¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡×¤ÈÄ©Àï¾õ¤ò½Ð¤¹Áû¤®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Þ¶¹¾¾ÊÇ«ÇÈ»Ô¤Ç6Æü¡¢·º»ö¤â¤Î¤ÎËÜ¤¬¹¥¤¤ÇË¡°å³Ø¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬Ì´¤À¤È¤¤¤¦10ºÐ¤Î¾¯½÷¡¢¸Õ¡Ê¥Õ¡¼¡Ë¤µ¤ó¤¬Æüµ¤Ë¡Ö48»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë»ä¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡×¤È¤¤¤¦·Ù»¡¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ©Àï¾õ¤ò»Ä¤·¤Æ²È½Ð¤·¤¿¡£¶î¤±ÉÕ¤±¤¿·Ù»¡´±¤¬Éô²°¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢³«¤«¤ì¤¿ÆüµÄ¢¤Ë¡Ö·Ù»¡¤Î¤ª·»¤µ¤ó¡¢¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ø¡£»ä¤¬¤Ê¤¼²È½Ð¤·¤¿¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤¬»ä¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤«»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
·Ù»¡¤¬¥É¥í¡¼¥ó¤òÅêÆþ¤·¤Æ¼þÊÕÃÏ°è¤ÎÁÜº÷¤ò³«»Ï¤·¡¢ÄÌÊó¤«¤é2»þ´Ö¸å¤Ë¥É¥í¡¼¥ó¤Î¥µ¡¼¥Þ¥ë¥«¥á¥é¤¬¾¯½÷¤Î¼«Âð¤«¤é¿ôÉ´¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë¤«¤¹¤«¤ÊÇ®¸»¿®¹æ¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¡£·Ù»¡´±¤¬Ç®¸»¤Ë¶á¤Å¤¯¤Èµã¤À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¡¢¸Õ¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤òÍ¥¤·¤¯¸Æ¤Ö¤È¡¢¾¯½÷¤¬¤è¤í¤á¤¤Ê¤¬¤é½Ð¤Æ¤¤Æ·Ù»¡´±¤Î¶»¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£¤³¤³¡¢¤¹¤´¤¯°Å¤¯¤ÆÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÂçÀ¼¤Çµã¤½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
·Ù»¡´±¤Ï¸Õ¤µ¤ó¤ò¤Ê¤À¤á¤¿¸å¡¢¡Ö·Ù»¡¤Î»Å»ö¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ç¡¢¥²¡¼¥à¤ÇÍ·¤Ö¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯Í¡¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡Ö·¯¤Ï¤È¤Æ¤â¸¤¤¤«¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤êÊÙ¶¯¤·¤Æ¾Íè¤ÏÍ¥½¨¤Ê·Ù»¡´±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È·ãÎå¡£¸Õ¤µ¤ó¤ÏÊì¿Æ¤È¤È¤â¤Ë·Ù»¡´±¤Ë¼Õºá¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÊÙ¶¯¤¹¤ë¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
·Ù»¡Åö¶É¤Ï¡Ö·Ù»¡¤Î¶ÈÌ³¤Ï¸ø¶¦¤Î°ÂÁ´»ñ¸»¤Ë´Ø¤ï¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¹¥´ñ¿´¤«¤éµõµ¶¤ÎÄÌÊó¤ò¤·¤¿¤ê¡¢´í¸±¤Ê¹Ô°Ù¤ò¿¿»÷¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÃí°Õ¤òÂ¥¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â»Ò¤É¤â¤Î°ÂÁ´¤äË¡¼£¤Ë´Ø¤¹¤ë¶µ°é¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸¡¦ËÝÌõ/Àî¿¬¡Ë