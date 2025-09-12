10Âå½÷À¤¬Æ§ÀÚ¤ÇÎó¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Ë¡¡¾×ÆÍ¤·¤¿Îó¼Ö¤Î¾èµÒ¤È¾èÌ³°÷¤Ë¥±¥¬¤Ê¤·¡Ê»³·Á»Ô¡Ë¡¡
¤¤ç¤¦¸áÁ°¡¢»³·Á»Ô¤ÎÆ§ÀÚ¤ÇÎó¼Ö¤È½÷À¤¬¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡££±£°Âå¤Î½÷À¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¤¤ç¤¦¸áÁ°£±£°»þ£³£°Ê¬¤´¤í¡¢»³·Á»Ô¤ÎÆ§ÀÚ¤Ç¡Ö»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È£±£±£¹ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤Ï£Ê£Ò±ü±©Àþ¸ÞÆüÄ®Æ§ÀÚ¤Ç¡¢£Ê£Ò»³·Á±Ø¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿²¼¤êÀþ¤ÎÉáÄÌÎó¼Ö¤È½÷À¤¬¾×ÆÍ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½÷À¤Ï£±£°Âå¤Ç°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç£Ê£Ò±ü±©ËÜÀþ¤ÏÊÆÂô－»³·Á´Ö¤Î¾å²¼Àþ£²ËÜ¤¬±¿µÙ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿»³·Á¿·´´Àþ¤ÏÅìµþ－»³·Á´Ö¤Ç¾å¤ê¤Î£±ËÜ¤¬±¿µÙ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾×ÆÍ¤·¤¿Îó¼Ö¤Ë¤Ï¡¢¾èµÒ£·£µ¿Í¤ÈÊ£¿ô¤Î¾èÌ³°÷¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á´°÷¤±¤¬¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£