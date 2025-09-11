「日産スタジアム」として親しまれている横浜市港北区の横浜国際総合競技場の命名権（ネーミングライツ）について、経営再建中の日産自動車が、来年の契約更新にあたり年間５０００万円の１年契約を市に求めていることが関係者への取材でわかった。

現在の契約額の半分以下で、同社が２００５年にネーミングライツを取得して以来、最も低い金額だという。

市によると、現在の契約は同競技場と補助競技場、プールの３施設が対象で、２０２１年３月から２６年２月までの５年間。日産が総額６億円（最初の３年間は年１億円、その後の２年間は年１・５億円）を支払う内容となっている。

一方、同社は２５年３月期の連結決算で、最終利益が６７０８億円の赤字となるなど、厳しい経営状況にある。追浜工場（横須賀市）の２７年度末での生産終了を決めるなど、コスト削減に取り組んでいる。

関係者によると、市側は契約更新に向け同社と交渉を行い、年１億円を提示しているのに対し、５０００万円を希望し、金額に大きな開きがあり、市は慎重に対応を検討する。

同競技場の命名権は、ほかに取得の意欲をみせる企業もあるといい、将来的には、市が広く公募する可能性もあるという。