１０日に放送されたＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」では、７つのボールを集めれば願いがかなうという「ＧＰＳボール争奪戦」を放送。モグライダーともしげの頑固さが目立つこととなり、ネットでは改めて相方・芝大輔のすごさを思い知るコメントが相次いだ。

ともしげは、ウエストランド井口、きしたかの高野と同じチーム。３人は序盤にボール３個入手するなど順調な滑り出しだったが、横浜にあるボールを探している最中にチームの雰囲気が険悪に。

ともしげは、横浜にあるボールを探すために「球、置いていくか」と車中に置いていくことを提案。他の２人もそれを受け入れ球を車中に置いていく。ルールでは、球を車中に置いた場合、施錠してはいけないことになっており、相手チームに盗まれる可能性があった。

だが横浜のボールを探しに行く途中、球を置いていくと言ったともしげが「１個ボール持って来ない？」「取られる可能性がある」「１個だけでも」と言い出し、他の２人は「大丈夫」などと必死になだめ、早く球を探しに行こうとする。でも一度気になったら後にはひかないともしげ。結局車に戻ったが、すでにボールはお見送り芸人しんいちのチームに盗まれていた。

これで井口は、食事をして切り替えようと提案。高野もお腹が減ったとし食事をしたいと訴えるも、ともしげだけは、次の場所に移動すべきだと、頑として食事案を受け入れず。井口は「食事シーンがないとお蔵入りになる」などと必死に訴えるも、ともしげは全く聞き入れず、結局またも井口と高野が折れることに。

一度言い出したら全く引かないともしげに、高野のイライラは絶頂に達し、「もう無理かも」「仲良くできないかも」と口数も一気に減少。井口もぶ然だ。

ラスト、南足柄で最後のボールを見つけるも、他のチームをおびき寄せるために、井口は別の場所に球を埋めるが、その後、ともしげがやはり「大丈夫なのか」「持っていた方がいいのでは」などと言い出し、またも険悪な雰囲気になっていた。

意外なほど我を通すともしげに手を焼く２人だったが、これを見たネットは改めてともしげの相方・芝のすごさを再確認。「ともしげさんを飼い慣らしている芝さんのスゴさを再認識する回」「ともしげの面倒臭さ、芝はよく付き合えるなあ」「ともしげと揉めたら最後だな…芝さんよくやってるわ」「あのともしげを飼い慣らしている芝は何者？」などの声が上がっていた。