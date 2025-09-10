中国・湖北省武漢市の米国系会員制スーパー・サムズクラブで高齢女性がドリンクバーの飲料を巨大なボトルに入れて持ち去る出来事があった。中国メディアの大皖新聞などが8日に報じた。

記事によると、サムズクラブではフードコートのドリンクを注文すると当日中はおかわりが無料になるいわゆる「ドリンクバー」のサービスを行っている。

現場で撮影された映像には、店員の目の前でドリンクサーバーから巨大なボトルにドリンクを注ぐ女性の姿が映っている。店員が制止を試みたものの効果はなかったという。中国のSNS・微博（ウェイボー）では関連ワードが一時トレンド1位に浮上した。

同店の担当者はネット上に流れている動画に関する件についてはまだ事実関係を把握していないとしつつ、「おかわり無料のため過度にドリンクを注いで持ち帰る客は確かに存在する。スタッフが見つけ次第、注意している」と説明した。

「サムズクラブが『ドリンクバー』を廃止してしまうのでは？」といった懸念の声も出ているが、担当者は「（上層部から）そのような通知は受け取っていない」とした。

中国のネットユーザーからは「マジで恥」「この民度よ」「品がない」「ルールを破る人間が他の人の道をふさぐことになる」「一生得をしたい高齢者」「こういうドリンクは体に悪いから、たくさん飲ませてやれ」といったコメントが寄せられている。（翻訳・編集/北田）