12人産んだ助産師HISAKO「うんちがトイレでできないのは“怖い”が理由！焦らずママのストレス対策を」

「うんちがトイレで出来ない問題」と題した動画で、12人の子どもを出産した実績を持つ助産師HISAKOさんが、幼児の「うんちだけトイレでできない」悩みについて自身の経験と専門的な視点から語った。



動画には、3歳になる男児と生後3カ月の女児を育てる母親からの手紙が紹介される。おしっこはトイレでできるようになったものの、うんちだけはオムツでしかできないという息子の姿に、母親が焦りやストレスを感じている現状がつづられる。HISAKOさんは、「これパターンね、トイレでうんちができない幼児ちゃん。あるあるパターンです」とコメント。



子どもがトイレでうんちを嫌がる理由については、「ばぶばぶ（自身の助産院）でも“うんちがトイレに落ちるのが怖い”という声が多い」とし、「うんちは内臓の一部のように思えて、それが体から離れて落ちていくこと自体が恐怖」なのだと独特の視点を紹介。HISAKOさん自身も「トイレに座っていると、臨月の時に“赤ちゃんが出てしまいそう”と怖くなった感覚に似ているのかもしれない」と共感を寄せた。



また、「私の11番目の子も4歳過ぎまでうんちはオムツでしていた」「気が付いたら自然とトイレでするようになっていた」と、自身の家庭での経験も披露。「“もうすぐ3歳なのに”と焦る必要はまったくない。周りの園の先生たちが“大丈夫ですよ”と言う通り」とアドバイスを送った。



母親のストレスへの対策としては、「たった1日1回のこと。自分の気持ちが楽になるように鼻をつまんでみたり、好きなチョコを食べながらおむつ替えしたりするのが効率的」とユーモアを交えて提案。「シール作戦や声かけも続けなくていい。焦らず、気が付いたらトイレでできていた、そんな日が必ず来る」と力強く締めくくった。



動画の最後には「適当でええ、頑張らんで」と「ママの気持ちを大切に」と呼びかけ、子育て中の親御さんへ温かいエールを送っていた。