社労士・たかこ先生が警鐘！「最低賃金引き上げで新人とベテランの時給が同じになる」逆転現象で離職者爆増！？
動画タイトル『【離職ラッシュ】「なんで新人と時給が同じなの？」ベテランの不満を放置する会社が10月に迎える悲惨な末路』で、社労士のたかこ先生が、最低賃金引き上げが招くバイト・パート現場の「時給逆転現象」とその対策についてわかりやすく解説した。
冒頭、たかこ先生は「リーダーと新人が同じ時給、このままだと離職ラッシュが起きます」と危機感を示し、最低賃金アップにより新人とベテラン責任者の時給が並ぶことで「長く働いている身としては、めちゃくちゃ不公平に感じる」と、ベテラン層の不満や離職リスクを強調。新人と責任者の待遇格差が曖昧になる現状を、「こぞってやめちゃいそうですね。その可能性があるってことよ」と危惧した。
続けて、会社側の対策ポイントとして「賃金テーブルを再設計すること」と「手当の導入」に言及。特に「手当の導入はすごくいいと思った」と自ら語り、「資格手当や役職手当で公平感、不満を抑えられる」と制度設計の重要性を説いた。また、就業規則の改定・整備についても「会社のルールを変更したり追加するには、必ず就業規則にも記載しとかないといけない」と明確にアドバイスしている。
さらに「時給逆転現象を解決するには、賃金テーブル見直し・手当の導入・就業規則の見直しが必須」「それを放置しちゃうと、従業員のやる気が低下しちゃったり、離職が増えたり、採用難にもつながる」と会社側に警鐘。「最低賃金を9月中に前倒しで上げることで、業務改善助成金も使える」と助成金活用にも触れ、労務管理の現場目線の知見を惜しみなく披露した。
動画の終盤では「特典資料も用意しているのでLINEで『賃金逆転』と送ってください。最低賃金アップに伴うトラブル回避に役立ちます」と案内し、「このチャンネルでは今後も経営や労務、お金に関する情報を発信していくので、高評価・チャンネル登録お願いします」と明るく締めくくった。
