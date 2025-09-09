東京ヤクルトスワローズ、高津臣吾監督の今季限りでの退任が決定的となった。前前年、前年の連続5位に続き、今シーズンはセ・リーグでダントツの最下位に沈んでいる。今季は一年契約でもあり、退任は当然の結論だ。後任としてスポーツ紙が「最有力」と報じているのが、池山隆寛・二軍監督。ヤクルト一筋19年で通算304本塁打。豪快なフルスイングで「ブンブン丸」と言われた人気選手だけに妥当な昇格かと思われるが、ファンからは失望の声が相次いでいるという。

高津監督は就任6年目。初年度こそ最下位に終わったものの、村上宗隆を、球界を代表する打者に育て上げ、翌年はチームを20年ぶりの日本一、3年目もリーグ連覇に導いた。が、その翌年は5位、次の年も5位に沈み、一年契約を結んで臨んだのが今シーズン。しかし、開幕前の村上の離脱などが響き、最下位を“独走”。8月31日に優勝が消滅し、それを受けて、各紙が退任を一斉に報じたのだ。

各紙足並みを揃えて後任「最有力」と報じているのが、池山二軍監督である。とりわけ、

「サンケイスポーツが『池山』と報じているのが大きい。ヤクルト球団の株の20％はフジサンケイグループが保有していますが、サンスポはその一員。言わば“身内”が『池山』と書いたわけで、その方向に持っていきたい内部が、流れを作るために狙って打った報道とも読み取れます。就任はほぼ決まりと言って良いでしょう」（スポーツ紙デスク）

池山氏は、持ち前の長打力で主軸を務め、野村克也監督が率いた黄金期を支えたOBである。引退後は、楽天やヤクルトでコーチ経験を積み、2020年から二軍監督を務めていた。監督就任は既定路線とも言えるが、疑問の声が上がるのはなぜなのか。

一つは、池山監督率いるヤクルトの二軍の成績がまったく冴えないからである。池山監督就任後、スワローズ二軍のイースタンリーグでの成績は、7チーム中5位→4位→4位→6位。昨シーズンからは新規参入のオイシックス新潟が加入して8球団となったが、5位に終わり、今シーズンは、

「現在、オイシックスよりも下の最下位です。首位の桑田（真澄）監督率いる巨人からは30ゲーム以上も離されている。もちろん二軍は一軍と比べ、勝負に必ずしも拘るものではありませんが、あまりに弱すぎませんか。低迷は、池山氏の手腕と無関係とは言えません」（同）

家族主義

実は、池山氏の昇格には、いかにもヤクルトらしい球団体質が現れているという。

身内に優しいファミリー球団――。これこそがヤクルトのDNAである。球団創設は75年前。1970年、ヤクルトが完全買収した際の松園尚巳初代オーナーは「家族主義」を唱え、それが受け継がれてきた。

「歴代オーナーの意向で大型トレードも少なく、FAによる大物選手獲得のマネーゲームにも参戦しない。生え抜きで主力を固め、実績を残した選手については“終身雇用”とし、引退後もフロントや監督、コーチとして厚遇してきました」（古参の野球記者）

こうしたことから、ヤクルトは球界で「12球団一、居心地の良い球団」と言われる。球団やチームの和が乱れない一方で、

「勝利への執着が他球団に比べて薄いように見えます。成績が悪くても、首を切られたり、トレードに出されたりといったことが稀で、緊張感に欠けるのです。良い意味でも悪い意味でも、ガツガツしたところがない。球団の指導者として選ばれる基準も、本人の力量より、有力OBによるポストの回し合いが優先される側面が大きい。それが、ヤクルトが低迷期に陥る際のパターンでした」（同）

広岡、野村の先例

池山氏が就任すれば二軍監督からの昇格となるが、高津監督もやはりその前は二軍監督だった。その前の小川淳司、真中満、若松勉監督も二軍監督を経験してからの昇格。退任→内部昇格は既定路線と言ってよい。

しかし、過去のヤクルトの歴史を見ると、むしろ外部からの監督招聘が成功を収めている。ヤクルトが球団創設以来、29年目にして初めてリーグ優勝、日本一に輝いたのは1978年。指揮を執ったのは徹底した管理野球で鳴らした広岡達朗監督だった。広岡氏は直前にはヤクルトでコーチを務めていたものの、もともとは巨人のOBである。そして1990年代に黄金時代を築いたのは、ID野球の野村監督。野村氏は監督就任までヤクルトとは無縁だった。ヤクルトはこれまで9回リーグ優勝に輝いているがそのうち5回、日本一6回のうち4回は、この2監督の時代の功績である。

「2001年には若松監督が日本一になっていますが、この時の主力にも古田敦也、石井一久など、野村監督時代の主力が多くいた。広岡、野村両監督共に、ヤクルトに長年染みついた“ぬるま湯体質”を一掃した監督であったことが共通点です」（同）

宮本、古田の可能性は

だからこそ、3年連続Bクラスに沈むチームの雰囲気を変えるためには、外部からの招聘も――そう願っていたファンも少なくない中、退任報道と同時に、まるで流れを作られているような「池山監督」報道が。これがファンを失望させた理由であろう。

池山氏のキャラクターにも賛否が集まる。

「現役時代からざっくばらんで、記者付きあいも良かった。一番仲の良かった選手が『長嶋一茂』であることからもわかるように、からっとしていてノリが良く、物事を深刻に受け止めないタイプです。指導者になっても、巨人の阿部（慎之助）監督のように“上から目線”の物言いをすることはなく、兄貴分的なノリで選手からも慕われています。しかし、今のヤクルトに果たしてそれが合っているのか……。来季は村上もメジャー移籍が確実で、戦力の大幅ダウンは必至。こんな時だからこそ、チームに活を入れ、背骨を作れるような、統率型のリーダーが適任という声もあります」（前出・デスク）

今回の監督人事に関しては、池山氏の内部昇格以外の選択肢もあった。

「OBではありますが、ぬるま湯を一層する選択肢で言えば、宮本慎也氏の招聘があります。PL学園出身の宮本は厳格な性格。彼が就任すれば、チームの“空気”は大きく変わるでしょう。2018〜19年、宮本は将来の監督就任も視野に、当時の衣笠剛オーナーと小川監督によってヘッドコーチに呼ばれました。宮本は選手に徹底したハードトレーニングを課した。宮本ヘッドになった年から春のキャンプは1日10時間以上。古参のヤクルト担当記者が“こんなに長い時間スワローズのキャンプ取材をしたことはない”とぼやいていた。が、これが主力選手に大不評で、山田哲人に至っては“この後、宮本さんが監督になったら、どうしよう”と本気で心配していたほど。結局、わずか二年でコーチ生活を終えました」

直言タイプの宮本はフロントにも煙たがられたといい、

「その後、衣笠オーナーは亡くなり、GMになっていた小川氏も今季で退任した。後任のGMになるのは青木宣親ですが、宮本と青木は現役時代、プレーを巡って一触即発の状態になったこともあり、距離がある。宮本監督の実現は、かなり薄くなったと言えるでしょう」

さらに、やはりOBではあるが、空気を入れ換えるという点でよく名が挙がるのは、古田敦也氏だ。しかし、

「一度選手兼任監督を務めましたが、成績は振るわなかった。引退後は評論家やタレント活動が忙しく、指導者経験を積んでいない。球界再編騒動の際は、プロ野球労組の選手会長として、ストライキを主導した。16球団制を唱えるなど、物言うイメージが強く、ファミリー主義のヤクルトのフロントからは、コントロールできない存在と受け止められている。彼の就任も当面はないでしょう」（同）

結果、「池山昇格」という「予定調和」的な線に落ち着いたわけだ。

「池山の後は、GMになった青木が就任するはず。その後は、今45歳で現役の石川雅規投手か。それくらい、内部では流れが決まっているのです」

強化より「つば九郎」

本来、こうしたルーティンの人事に異を唱えるのは、株主の役目だ。しかし、今年6月に行われた親会社・ヤクルトの株主総会では、弱すぎるスワローズの強化問題についての質問は一切出ず。野球で話題になったのは、2月に担当スタッフが急逝した球団マスコット・つば九郎の後任問題だった。問われた林田哲哉球団社長兼オーナーは「（復帰は）基本的には来シーズンくらいと思ってもらっていい」とつば九郎の再復帰を示唆したが、ヤクルトの株主にとってはチームの監督問題よりもつば九郎の後任問題の方が重要なのである。

ファミリー球団として歩み続ける、東京ヤクルトスワローズ。再び、暗黒時代へと入るのでは――。ファンはそんな恐怖を抱いているが、果たして「池山新監督」はそれを払拭できるのだろうか。

