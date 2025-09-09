突然「育休を取る」と言い出した社長、まさかの理由が“子犬の世話”で…呆れた30代男性

近年、女性だけでなく男性の育児休業も奨励され、その取得率は増加傾向にある。東京都の30代男性（企画・マーケティング・経営・管理職／年収1100万円）は、そんな育児休暇にまつわる衝撃的なエピソードを寄せた。

「社長が突然育休を取ると言い始めました」

しかし、男性が勤める会社は従業員が10人未満で、「育児休暇を取るような年齢の従業員」はいないという。（文：境井佑茉）

犬を飼い始めた社長 育休はまさかの…

社長の突然の発言に驚いたことだろう。しかし、その理由にさらに驚くこととなる。

「なんのこっちゃと思ったら、家で犬を飼い始めて、子犬の世話をするため週に2回休むとのこと」

なんと、子犬の世話をするために休むことを「育休」と称していたようだ。本来の育児休業は、「原則として1歳未満の子どもを養育するため」に労働者が取得できる休業だ。社長は対象外だし、もちろん犬の世話は該当しない。

「2代目社長で誰も相手にしてないので、いてもいなくてもいいのですが、流石にバカだろと思い会社を辞めたくなりました」

男性が呆れるのも無理はない。冗談にしても笑えない、といったところだろうか。

