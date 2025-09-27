この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「内見ゴリラの珍賃貸」が公開した動画「【ニューヨーク】億万長者しか住めないタワマンを調査したら、庶民には全てが理解不能だった。」で、ゴリラさんと不動産エージェントのMr.哲生さんが、ニューヨーク・マンハッタンの超高級タワーマンションを訪問。その規格外の世界に驚きの声が上がっている。

今回内見したのは、世界の富裕層が集まる「ビリオネアズ・ロウ」にそびえ立つ、その名も「セントラルパークタワー」。哲生さんが「世界で一番背が高いレジデンスタワーです」と紹介するこの物件は、高さ472m、131階建てというとてつもないスケールを誇る。

案内された62階の部屋の窓から広がるのは、セントラルパークを一望できる圧巻のパノラマビュー。あまりの絶景にゴリラさんは「これはもうパワースポットですね。景色が良いとかじゃないですわ」と感嘆。「魂で感じる物件」と表現し、その場のエネルギーに圧倒された様子を見せた。

内装も規格外で、壁と一体化した巨大な冷蔵庫や埋め込み式のコーヒーメーカー、さらには3つもの「機械室」が存在するなど、庶民の想像を絶する設備が次々と登場。物件価格は25億円と明かされ、さらに衝撃的だったのは維持管理費。哲生さんから「（共益費と不動産税を合わせて）月150万円かかります」と告げられると、ゴリラさんは「誰が住めるんだよ」と、視聴者の心の声を代弁した。

