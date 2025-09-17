「ほぼバイオハザード」茨城県の激安物件ツアーで絶句
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
不動産系YouTubeチャンネル「内見ゴリラの珍賃貸」が公開した動画「【最安値】茨城県の激安物件を調査をしたらカオスだった。」で、ゴリラさんと西田さんが茨城県の激安珍賃貸物件を巡り、その衝撃的な実態をリポートしている。
「巨大イオンは田舎の象徴」というゴリラさんならではの視点で始まった今回のツアー。かつて都道府県魅力度ランキングでワースト1位を記録した茨城県のポテンシャルを確かめるべく、「日本一魅力のない土地の激安物件」というテーマでディープな物件巡りがスタートした。
最初に訪れたのは、つくば市の家賃2万円のアパート。室内は畳が日焼けで真っ白に変色し、壁にはクモの抜け殻が付着しているなど、序盤から珍物件の片鱗を見せつける。
しかし、ツアーのハイライトは稲敷市で訪れた2軒目の家賃2万9千円の戸建て群だった。草木に覆われ、壁や屋根が崩壊した複数の建物が立ち並ぶ光景は、さながら廃墟群。その異様な雰囲気に、ゴリラさんは「あー、ダメだ。茨城ダメだ」「完全に廃墟ですね、これは。珍貸とかいうレベルじゃない」と絶句。案内された一室は、壁や天井が崩落し、床は歩くだけで全体が揺れる危険な状態。「毎日が落とし穴ドッキリの危機」と評するほどのコンディションに、言葉を失っていた。
最後に訪れた水戸市の物件は、なんと家賃1万円という“茨城県最安値”。玄関のドアが建付けの悪さから「開かなくなったかもしれない」と一時パニックに陥り、室内に入ると床には「不気味すぎて」とゴリラさんが顔をしかめる巨大なシミが存在。さらに、ベランダの隣室との仕切りは完全に崩壊。ゴリラさんも「もうええでしょ」「帰りたい」とギブアップ寸前の様子を見せた。動画は、茨城県の不動産の奥深さと、それをエンタメとして楽しむチャンネルの魅力が詰まった内容となっている。
