9月6日、本誌「SmartFLASH」は、7人組アイドルグループ「WEST.」の藤井流星と人気ギャルモデル・今井アンジェリカが、深夜に “密会” する様子を報じた。親しげな2人だったが、ファンからは冷ややかな声があがっていて──。

藤井は7月期の連続ドラマ『スティンガース 警視庁おとり捜査検証室』（フジテレビ系）に出演し、今井はギャル雑誌『nuts』（エイチジェイ）の専属モデルで、バラエティ番組『ゴッドタン』（テレビ東京系）や『オドオド×ハラハラ』（フジテレビ系）などに出演している。

これまで目立った共演のない2人だが、深夜2時すぎ、東京・六本木の隠れ家バーで会っていたという。居合わせた客は、当時の様子を振り返る。

「藤井さんを含む男性グループが先に入店し、あとから今井さんらの女性グループが合流したようです。今井さんは藤井さんの隣の席に座り、『流星』と下の名前で呼び捨てにし、藤井さんも彼女を『アンジェ』と呼んでいました。

2人ともかなりお酒を飲んでいたのか、藤井さんが今井さんの肩に手を回したり、頭を撫でたり、今井さんからもボディタッチするなど、あまり周囲の目を気にしていませんでしたね」

今井たちが先に退店する際には、藤井が立ち上がり、ハグする場面もあったという。親しげな雰囲気だった2人だが、この日のことについて双方の所属事務所に問い合わせたところ、藤井の事務所は「交際関係にはございません」と回答。今井の事務所からも、「藤井さんとは初対面で交際はしていません」というコメントが寄せられた。

新たな出会いの場となったようだが、Xでは、

《桐山、中間の次は藤井と2025年終わった。10周年終わった途端にこんな事になるなんて涙》

《流星〜、桐山中間みたいにならないように相手はちゃんと選んでね〜これ以上メンバーがメンバーの足引っ張るのはさすがに気の毒よ〜》

《グループで相次いで女関係出てどんどんWESTのイメージがダダ下がりしてんのがつらい》

など、藤井に対する冷ややかな声があがっている。WEST.にあい次いで “女性関係” が取りざたされていることが指摘されている。

「1月に桐山照史（あきと）さんが、かねてから交際が取りざたされていた元バレーボール日本代表の狩野舞子さんと結婚しました。

ただ、狩野さんは過去にSNSで桐山さんの自宅のものらしきソファが写りこんだ写真を投稿するなど、交際をほのめかすような “匂わせ” と思われる行動が見受けられ、反発するファンも多かったのです。

7月には、中間淳太さんが、東京ディズニーランドの『ジャンボリミッキー！ レッツ・ダンス』で人気を博したプロダンサー・林祐衣さんとの交際が伝えられました。桐山さんの結婚以降、相次いでグループに女性関係が伝えられ、落胆する人もいるのでしょう」（芸能記者）

2014年にCDデビューしたWEST.は、2024年にデビュー10周年を迎えた。藤井の密会にファンが困惑したのは、周年イヤー後であることも関係しているようだ。

「近年、STARTO ENTERTAINMENTのグループは、メンバーが脱退したり、解散するなど混乱が続いています。

その点、WEST.はデビュー以降一人も脱退せず、目立ったトラブルもなく10周年を迎えました。それだけに、突然、女性関係がたびたび話題にあがるようになり、ファンも複雑な心境なのかもしれません。

藤井さんと今井さんは交際を否定しているものの、店内で人目もはばからず、ボディタッチをしていたことに疑問を抱く向きもあるようです」（前出・芸能記者）

デビュー11年めも、ファンを笑顔にさせてくれることを期待したい。