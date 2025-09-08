秋篠宮家の長男・悠仁さまが、成年式を終えた報告のため三重県の伊勢神宮を参拝されました。

きょう午前8時ごろ、悠仁さまは、モーニング姿でシルクハットを手に持ち、伊勢神宮に到着されました。悠仁さまはおとといの成年式を無事終えたことを報告するため、皇室の伝統として参拝されています。

悠仁さまはまず、衣食住や産業の守り神とされる「豊受大御神」を祀る外宮で、ゆっくりと参道を進み玉串を捧げられました。その後、皇室の祖先神とされる「天照大御神」を祀る内宮で、地元の幼稚園児らが見守る中、玉串を捧げ拝礼されました。

悠仁さまの伊勢神宮参拝は、2022年、高校1年生のとき以来、3年ぶりです。

悠仁さまは、午後には奈良県橿原市に移動して、初代天皇とされる神武天皇陵を参拝したあと帰京されます。あすには、東京・八王子市の武蔵陵墓地を参拝し、あさっては石破総理らを招いた公的な昼食会に臨まれるなど、成年式関連の行事が続きます。

成年式は男性皇族のみ行われる儀式で、おととい、父・秋篠宮さま以来、40年ぶりに執り行われました。