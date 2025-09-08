「一部報道にありました通り、本校男子寮において元寮長による暴力行為を含めた不適切な言動があった事実が確認されております。被害にあわれた生徒及び関係者各位に深くお詫び申し上げます」──ゴルフの名門校として知られる沖学園高等学校（福岡県博多区）は2025年8月29日、同校ホームページに《お知らせ》と題して上記のように校内で暴力事案があったことを公表した。しかし、それは事案発生から2カ月以上経っての報告だった。

【LINE画面の写真】日常茶飯事だった「暴言LINE」

同校の暴力事案はNHKほか、各新聞社でも報じられるなど波紋を広げているが、事の発端は、8月28日にNEWSポストセブンで報じた「《ゴルフの名門・沖学園高等学校で複数の暴力事案が発覚》激怒した寮長の投げた金属製コップが生徒の目元に直撃…流血で数針縫うケガ」の一報だった。事案を公表した沖学園だが、NEWSポストセブンが取材を進めると、この寮長が行なっていた凄まじい暴力の全容がわかってきた──。【前後編の前編】

多くのプロゴルファーを輩出する沖学園。硬式野球部は甲子園出場経験もあり、プロ野球選手も輩出している。柔道も全国レベルのスポーツ強豪校において、その寮内で何が起きていたのか。学校関係者が語る。

「前寮長は解雇（2025年6月17日付け）されるまでの約半年間で寮生10人以上に対して暴言や暴力を振るっていました。前寮長は6月にエアコンの切り忘れを理由に寮生に至近距離からステンレス製のコップを目元に投げつけ、殴る、蹴るなどの暴行をはたらきました。そして、被害を受けた生徒らが警察に被害届を提出する騒動となりました」

同校は暴言や暴行の詳細を明かしていないが、複数名の寮生の保護者に取材すると、前寮長から「殺す」などと日常的に脅され、頭や首などから出血する暴力を被害を受けていたことがわかった。

前寮長の暴力行為を学校が把握するきっかけとなったのが、6月中旬に起きた寮生A君とB君の事案だった。当時の状況を寮生Aの保護者が語る。

「寮では、前寮長を含む寮生のグループLINEがありました。息子が部活終了後にスマホを確認すると、寮長からLINEに『（A とB）お前ら今日中に殺すからな』と、メッセージが入っていたそうです。それを見て、息子たちは部屋のエアコンを消し忘れたかもしれないと思ったそうです」

A君とB君は寮に帰ってすぐに前寮長のもとへ謝りに行ったが……。

「2人は前寮長に顔をビンタされ、頭を掴まれてお互いぶつけられたそうです。息子は壁に頭を打ち付けられて、額の左上に傷を負い出血しました。腹も殴られてふらつき、どこを蹴られたかも思いだせないくらい続いたようです。

直後、息子らは寮生の間で“お仕置き部屋”と呼ばれている寮の2階にある暗い別室に連れていかれました。正座をさせられて、椅子を投げつるような威嚇行為も受けたそうです。その日は、目の前にあったハサミを見せられ、前寮長から『おまえら殺されんとわからんのか』とも言われたそうです」（同前）

前寮長から暴行を受けたB君の保護者も、こう証言する。

「息子は前寮長のビンタをとっさによけてしまったようで、激昂した前寮長にさらに頭を殴られました。首を絞められて出血し、しばらくは首に痕も残っていました。前寮長は息子らに『おまえらチクったら（どうなるか）しらんからな』と、脅していて口封じもしていました。その夜におびえた様子の息子から電話があり、『部屋のエアコンを消し忘れて、寮長からボコボコにされて頭を切って出血している』と……。すぐに顔の見えるビデオ通話に切り替えると顔の方も腫れていました」

実際に被害を受けた直後の寮生の写真を確認すると、皮膚がパックリと裂けた壮絶な暴行の痕が残されていた。B君は保護者に「首を絞められたときに、僕は死ぬと思った。そのときは生きていたけど、寝たら（前）寮長に殺されると思った。次の日の朝、僕は生きているかわからなかった……」などと伝え、A君とB君は怯えながら一晩を過ごした。前出のA君の保護者が憤る。

「翌日、居ても立ってもいられず、私は学校に連絡を入れて寮へ向かい、息子ら2人を病院へ連れて行きました。病院で息子は頭部打撲傷、擦過傷、顔面打撲症受傷。B君は、頭部顔面打撲傷、右頸部擦過傷という診断を受けました。

そのとき、寮のグループLINEに（前）寮長が辞めるというメッセージが流れたんです。詳細の説明もないままの学校の早すぎる解雇処分は、まるで臭い物に蓋をするような違和感を覚えました」

別の保護者が語る。

「前寮長からは反省のかけらも見受けられません。解雇されて寮を出て行く当日、コーチと笑顔で談笑していたそうです。子どもたちは今も精神的に不安定になっています。ある寮生からは『なぜ暴力をふるった前寮長は逮捕されないのか？』と聞かれ、返す言葉が見つかりませんでした」

続報では、前寮長から受けた暴力の「アンケート調査」に書かれていた実態、住み込みで寮に滞在するコーチの存在、前寮長のコメントなどを報じている。

（後編へつづく）

情報提供募集

「NEWSポストセブン」では、情報・タレコミを募集しています。情報提供フォームまたは、下記の「公式X」のDMまで情報をお寄せください。

・情報提供フォーム：https://www.news-postseven.com/information

XのDMは@news_postsevenまでお送りください。