この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画『仲良し従兄弟にインタビュー！！』では、静岡県出身の19歳学生であるお姉さん・お兄さんが登場。渋谷でショッピング中の2人に、普段のアルバイト事情やお金の使い道、そしてリアルな貯金額について赤裸々に語ってくれた。



関係性を「いどこ（いとこ）」と明かした2人。お姉さんは「自分はクラークスのゴアテックスのやつがちょっと」とお目当ての買い物について話し、普段は「焼肉」と「小学校で学童のバイトしてます」とそれぞれのアルバイト事情を告白。時給は「1300円ぐらい」「1460円」と明かし、月々のバイト代は「5万ぐらいですかね」「私も5、6万くらい」と堅実な額を稼いでいる様子だ。



お金の使い道について聞かれると、「今年東京に来たので、下北のカレー食べたり、あと麻布十番の祭りに行きました」と新生活ならではの楽しみを満喫しているよう。「めちゃくちゃ人多いですよね」という質問には「もうすごかったです。でも一生食べれないようなカニの料理とか食べれたりしたんで」と笑顔で回想。「全然お手頃価格で300円くらいで」と驚きの安さにもふれてくれた。



将来やってみたい仕事については、お兄さんが「グランドスタッフですね。英語喋れるんですか? ちょっとですね。留学とか結構経験してるんで」と語る一方、お姉さんは「メイクが最近好きなので、化粧品系の会社に入りたいなって思ってます」と、それぞれの夢を明かした。



締めくくりとして、実際の貯金額について「10万ぐらいですかね」「70とか」「3くらい。ずっとお年玉とかを使ってなくてたまってます」と素直に回答。等身大の学生ライフを存分に伝えるインタビューとなった。