遊びに来てくれた友人を歓迎する2匹の柴犬さんたち。年功序列の撫でる順番に嫉妬した末っ子柴犬さんが…。まさかの可愛すぎる行動は記事執筆時点で361万回を超えて閲覧されており、8万件のいいねが寄せられることとなりました。

友人を歓迎する2匹の犬たち

Xアカウント『@kmk250301』に投稿されたのは、柴犬「あずき」さんと「米子」さんのとある姿。この日、飼い主さんのご友人が遊びに来てくれたのだといいます。

想定外な『まさかの行動』に反響

大歓迎していたというあずき姉さんと、米子さん。ご友人はきちんと犬社会のルールにも理解があり、きちんと『年功序列』でまずはあずき姉さんのことを撫でていたそう。

すると、ご友人に会えたことに大喜びしていた米子ちゃんは「嬉しい！撫でてもらいたい！」「でも撫でてもらっているのは、あずき姉さん…」という葛藤からか、なぜかご友人の腕にハムッと甘噛みをする行動に出たというのです。

もちろん、この後たくさん撫でてもらい、遊んでもらったという米子ちゃん。しかし「撫でてほしい」「撫でてもらえない…」という感情がぐちゃぐちゃになり『かじる』という手段に出た米子ちゃんの姿は、多くの人々を笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「はよ構ってほしかったんだね」「遊んでもらえてよかったね」「顔ｗｗ」「かわいい」「ヤキモチかなぁ」「犬神様だｗ」「もののけ姫感」など多くのコメントが寄せられています。

末っ子柴犬さんの成長にほっこり

2025年3月1日生まれの米子ちゃんは、柴犬トリオの末っ子。お転婆で無防備、加えてとっても甘えん坊さんな女の子だといいます。毎日、先輩たちにたくさんのことを教えてもらいながらすくすくと成長しているそうですよ。

