12人産んだ助産師HISAKO、10人分の弁当作りに「全部量は適当です！」適当でも美味しい笑顔メシ
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
人気YouTubeチャンネル「助産師HISAKOの子育てチャンネル」でおなじみ、12人産んだ助産師HISAKOさんが、「【大家族】お弁当10人分を作ったよ。大家族ごはん」と題した動画を公開。HISAKOさんはこの日、大家族10人分のボリュームたっぷりなお弁当作りに挑戦し、その舞台裏や工夫の数々を惜しみなく紹介した。
動画の冒頭、HISAKOさんは「我が家大家族10人分のお弁当作り！たまにこうやってみんなお弁当がいるっていう重なる日があって、どこの両手やねんみたいになる」と語りつつ、気合十分でお弁当作りに取り掛かった。たっぷりの鶏むね肉を一口大にカットし、「全部量は適当です」とオリジナルな調味方法で味付け。調味料の分量も「塩コショウ、ちょこっと。マヨネーズ、適量。生姜、だいたい。にんにく、適当。めんつゆ、目分離。砂糖、ひと握り。片栗粉、ほどほど」とHISAKO流のアバウトなさじ加減で進むが、「お肉はマヨネーズと片栗粉の組み合わせで、めっちゃ柔らかくなりまーす」と、確かなコツも披露した。
さらに料理中は「つま先立ち、筋トレ欠かせません。鍛えてます」と話し、背中を子どもたちに励まされながらフライパン2つを駆使して調理を進行。盛り付けでは「コーンバターご飯」や、卵20個分の「にんじんとツナ入りスクランブルエッグ」、子ども用に「すみっこぐらしのかまぼこ」など彩りにも気を配る。食材の大きさや切り方についても「1歳児は鶏肉とかインゲンとかもこうやって細かく刻み食にしてあげてます」「ミニトマトは窒息の可能性があるので必ずこうやって刻んであげましょう」と安全面の配慮も忘れない。
やりくりや急な調整の連続にも「再調整します。ちびっ子たちの分がなかった」と、柔軟に対応する姿が印象的。ラストは「できたー！おいしそー！10人前でございます」と満足げに完成を報告し、「めっちゃ寝てる（笑）」と和やかな家族の様子も見せた。
最後に「笑顔で子育て 応援したくて作っちゃいました バブバブストアは概要欄からどうぞ 頑張らんで 適当で」と締めくくり、大家族でも“適当”を楽しむHISAKO流の子育てとお弁当作りマインドを発信した。
動画の冒頭、HISAKOさんは「我が家大家族10人分のお弁当作り！たまにこうやってみんなお弁当がいるっていう重なる日があって、どこの両手やねんみたいになる」と語りつつ、気合十分でお弁当作りに取り掛かった。たっぷりの鶏むね肉を一口大にカットし、「全部量は適当です」とオリジナルな調味方法で味付け。調味料の分量も「塩コショウ、ちょこっと。マヨネーズ、適量。生姜、だいたい。にんにく、適当。めんつゆ、目分離。砂糖、ひと握り。片栗粉、ほどほど」とHISAKO流のアバウトなさじ加減で進むが、「お肉はマヨネーズと片栗粉の組み合わせで、めっちゃ柔らかくなりまーす」と、確かなコツも披露した。
さらに料理中は「つま先立ち、筋トレ欠かせません。鍛えてます」と話し、背中を子どもたちに励まされながらフライパン2つを駆使して調理を進行。盛り付けでは「コーンバターご飯」や、卵20個分の「にんじんとツナ入りスクランブルエッグ」、子ども用に「すみっこぐらしのかまぼこ」など彩りにも気を配る。食材の大きさや切り方についても「1歳児は鶏肉とかインゲンとかもこうやって細かく刻み食にしてあげてます」「ミニトマトは窒息の可能性があるので必ずこうやって刻んであげましょう」と安全面の配慮も忘れない。
やりくりや急な調整の連続にも「再調整します。ちびっ子たちの分がなかった」と、柔軟に対応する姿が印象的。ラストは「できたー！おいしそー！10人前でございます」と満足げに完成を報告し、「めっちゃ寝てる（笑）」と和やかな家族の様子も見せた。
最後に「笑顔で子育て 応援したくて作っちゃいました バブバブストアは概要欄からどうぞ 頑張らんで 適当で」と締めくくり、大家族でも“適当”を楽しむHISAKO流の子育てとお弁当作りマインドを発信した。
関連記事
助産師・HISAKOが語る「私は特別じゃなく、普通のお母さん」―100枚の写真で伝えた思い
12人産んだ助産師HISAKO「家計簿は“目的を見失うな”が大切！付けなくても大丈夫な人もいる」
12人産んだ助産師HISAKO「将来の夢、無理に決めなくていい！」中2女子の悩みに愛あるエール
チャンネル情報
がんばらんでええ！ テキトーでええ！多くのママに関わってきた経験と自身の出産子育てから痛感する理想と現実のギャップ。キレイゴト抜き方法論をお伝えする『【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル』です！YouTube登録者数約60万人