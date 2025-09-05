「御三家」橋幸夫さん死去 82歳 一度は引退も…アルツハイマー型認知症と闘い歌い続ける 「いつでも夢を」大ヒット レコ大2度受賞、紅白19回出場
歌手の橋幸夫（本名：橋幸男）さんが4日午後11時48分、亡くなった。82歳。夢グループが5日に公表した。
【写真】2023年…2代目に託して芸能界を引退した橋幸夫さん
報道各社に宛て「弊社所属歌手 橋幸夫（本名 橋幸男）が令和7年9月4日 午後11時48分 享年82歳にて逝去致しました」と明らかにし、「ここに生前のご厚誼を深謝し謹んでお知らせ申し上げます」とつづった。
通夜は9月9日午後6時から、葬儀は10日正午から、東京・小石川の「浄土宗 無量山 傳通院」で執り行う。葬儀委員長は夢グループ代表の石田重廣氏、喪主は妻の橋真由美さん。
橋さんは、1943年5月3日生まれ、東京都出身。中学2年より歌を作曲家・遠藤実師に師事。高校1年でオーディションに合格し、60年に「潮来笠」でデビューして日本レコード大賞新人賞に輝き、舟木一夫、西郷輝彦さん（2022年死去）と「御三家」と呼ばれ、NHK紅白歌合戦に17回連続を含む通算19回出場した。「いつでも夢を」（吉永小百合とのデュエット、1962年）と「霧氷」（1966年）で日本レコード大賞を受賞するなど、多数のヒット曲を生んだ。
2023年5月に歌手活動を引退。その後ファンの声を受けて復帰。アルツハイマー型認知症を明かしながら、ステージで歌い続けていた。
