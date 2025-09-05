この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルにて、お口と姿勢の専門家・まい先生が「ハイハイを飛ばすと危険？発達に必要な練習とは」と題し、赤ちゃんの発育段階で『ハイハイ』が持つ重大な役割について詳しく語った。ずりばいからハイハイへの移行時の悩みや、ハイハイを飛ばしてしまうことのリスクに焦点を当て、視聴者からの素朴な疑問にも実践的なアドバイスを展開した。



まい先生は「ハイハイするためにはまず腹圧が必要になるので、お腹の筋肉が大事になるんです」と解説。姿勢保持のための筋肉づくりや、重力を受けながらのバランス獲得が重要だと強調した。その上で「ずりばいができて、お腹に力が入る経験をしていないと、いざハイハイに移行した際、関節だけに頼った動きになってしまい、正しい発達が妨げられる」と語った。



さらに、ハイハイを飛ばしてつかまり立ちなどにすぐ進んでしまう子どもについて、「バランス感覚がよろしくない子になってしまう」「最近は筆圧が弱く、へにょへにょっとした字を書く子に、ハイハイをすっ飛ばした経験が多い」と自身の臨床体験も交えて警鐘を鳴らした。また「ハイハイを飛ばすと転倒したときに手を出せず、前歯のケガなど重大な外傷につながるケースが増えている」など、思わぬ二次被害にも言及。



では、もし我が子がハイハイの時期を飛ばしてしまった場合、取り戻すことはできるのか--。この問いには「子育て支援施設のトンネル型遊具や雑巾掛けの動きでバランスや腕の強さを養えます。大きくなっても遊びやお手伝いを介し、身体機能を伸ばすことは可能です」と代替策を提案した。さらに「親子で一緒にハイハイ遊びをすれば、楽しみながら鍛えられる」と実践的なアイデアも披露。



動画の最後には、まい先生が自身の書籍にQRコード付きの動画ガイドを掲載していることを告知。「この動画どこだっけ？と探す手間なくアクセスできて便利。お母さん同士でぜひシェアしてほしい」と呼びかけ、「ハイハイは筆圧、肩の運動、バランス感覚など多方面で本当に大切。ぜひ後からでも補完を」とメッセージを結んだ。