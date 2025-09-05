都立高校の30歳女性教師が「パパ活」で逮捕…！投稿していた「垢抜け動画」に残された、「地味なメガネの先生」が「頂き女子」になるまで

「もっと可愛くなりたい」――。そんな思いで自身のSNSに「垢抜け動画」を投稿していた女は、生徒を正しい道へ導いていく教員という立場でありながら、自らの道を踏み外してしまった。

警視庁赤坂署は8月28日、マッチングアプリで知り合った男性から現金700万円をだまし取ったとして、詐欺と偽造有印公文書行使の疑いで、江東区在住の都立高校教諭、大平なる美容疑者（30歳）を逮捕した。

「現代ビジネス」が取材を進めると、大平容疑者は家庭科教師として勤務するかたわら、SNSで動画を投稿する「配信者」として活動していたことが明らかになった。

カネをだまし取るため「和解調書」を偽造

事件の発端は、今年2月下旬にさかのぼる。大平容疑者は、マッチングアプリで知り合い、定期的に食事をして現金をもらう「パパ活相手」である50代の男性に、「仕事上のトラブルで民事訴訟を起こされた。解決金としてお金が必要だ」などと相談。

「（お金を貸すなら）根拠を示してほしい」と言われた大平容疑者は、その約1カ月後、港区のホテルのラウンジで男性と対面した際、ある「書類」を持ってきたという。

「大平容疑者は、裁判で和解が成立した際に当事者間の合意内容を記録する『和解調書』を提示してきたため、被害男性は借用書を交わし、現金700万円をその場で手渡した。

しかし、後に男性が調書に記載されていた住所を確認すると、大平容疑者が住んでいないことが分かり、和解調書に記された事件番号も架空の番号だったことが判明。訴訟そのものが存在していなかった」（全国紙社会部記者）

不審に思った男性は、3月下旬に警察に相談。その後、被害届を提出したことで今回の逮捕に至った。警察の取り調べに対して、大平容疑者は「和解調書のコピーを渡してお金を借りたことに間違いない。民事訴訟に負けてお金が必要だった」と供述。

その一方で、「お金は返さなくていいと思っていた」などと容疑を一部否認しているが、捜査を進めていく中で新たな事実が判明したという。

「当時、『仕事上のトラブルで民事訴訟を起こされた』と被害男性に相談していたが、実際には仕事ではなく、個人間のトラブルで訴えられていた。大平容疑者は、マッチングアプリで他の男性からもお金を受け取っていて、そのうちの一人が返金を求めて訴訟を提起。その裁判に負けて、大平容疑者には返金命令が下されていた」（同前）

地味なメガネ先生の「裏の顔」

逮捕時は都立高校で家庭科の授業を担当していたという大平容疑者は、今年３月まで江戸川区内の小学校に勤務していた。同校の卒業生は、容疑者の印象をこう振り返る。

「大平先生は担当クラスを受け持つとかではなく、家庭科の先生として、小学5、6年生に授業をしていました。当時の印象としては、メガネをかけてスラッとしていて、ちょっと地味な先生という感じ。最初の自己紹介のときに、『趣味はキックボクシングです』と話していました。

授業では、学校指定のカタログから好きな布地を選んでクッションカバーを縫ったり、調理実習で野菜炒めを作った覚えがあります。ただ、大平先生は生徒と親しくしたり、授業終わりに雑談するという感じではなく、サバサバしてました」

そんな大平容疑者は、家庭科の先生として勤務するかたわら、SNSで「垢抜け動画」を多数投稿する「配信者」として活動していたことが明らかになった。別の卒業生はこう語る。

「大平先生がSNSで『垢抜け動画』を発信しているのは、僕ら同級生の間では有名でした。小学生のころ、僕らのグループの一人が悪ノリで、大平先生に動画投稿について聞いたことがあるんです。

そしたら、大平先生は『（私が）録画したのを、勝手に誰かに（SNSに）あげられたの。だから私があげてるわけじゃないの』と言ってました。その後も、裏では『H子』（大平容疑者のSNSのユーザー名）とイジってる生徒も多かった」

実際に大平容疑者のSNSを閲覧してみると、自身を「可愛くなりたい都内に住む人」として、約2年前から「垢抜け動画」を投稿していた。初投稿の動画では「可愛くなるには、垢抜けるには、何をしたらいいだろう」と、視聴者に助言を求めている。

投稿当初はメガネ姿に無造作な髪型だった大平容疑者だが、コンタクトレンズに変え、眉毛や髪型を美容院で整え、さまざまな化粧品を使ってメイクを研究することで、外見は徐々に変化していった

さらに投稿を重ねていくにつれて感じるのが、「美人」への憧れだ。「私のなりたい顔 3選」と題して、中国の女優のファン・ビンビン、橋本環奈、齊藤なぎさをあげて、フォロワーにアドバイスを求めている。今年2月に投稿した最後の動画でも、ミスコンの平均体重（47キロ）に近づくために、ダイエットに励んでいた。

卒業生からの「リアルな評判」

また、昨年10月には「プレゼントを貰うならなにが欲しい？」と視聴者に助言を求める動画を投稿。概要欄には、サプライズでプレゼントを贈りたい相手として、「39歳男性（独身・お金持ち・おしゃれ・美容に詳しい）」などと記載されていた。すでにこのころから、年上の男性と面会を重ねていたようだ。

大平容疑者が3月まで勤務していた小学校の卒業生は、「あの先生はちょっと変わってる人だった」と証言する。

「小6のころ、テストの試験監督として大平先生が教室に来たことがあったんです。その休憩時間に友達とふざけていたら、軽く注意されたので『あ、すみません』と謝りました。

普通の先生ならこれで終わるんだけど、大平先生は嫌味っぽく『なんか謝り方、軽くない？』みたいなことをネチネチ言ってきたので、『なんか嫌な人だな』って思っていました」

また、同校の別の卒業生も「大平先生はいつもダルそうにしてる感じで、授業中もすぐにイスに座ってた。ランチョンマットを作りましたが、先生がサバサバしてるんで、あまり盛り上がる授業じゃなかった」と回想する。

大平容疑者は、教師という立場でありながら、なぜ詐欺事件を起こしたのか。今年3月までの勤務状況などを尋ねるため、同校に取材を申し込むと、担当者から概ね以下の回答が返ってきた。

「（大平容疑者は）今年3月末まで本校に在籍しており、通常通りに勤務していました。こちらも報道されている以上の情報はありません。また業務に差し支えがあるので、これ以上はお答えできません」

「もっと可愛くなりたい」ーー。そんな思いでSNSに「垢抜け動画」を投稿していた女は、いったいどこで道を踏み外したのか。捜査の進展が待たれる。

【あわせて読む】『「プレイで下半身不随に」…《有名タレント似の童顔美女》2億円稼いだ海外出稼ぎ嬢が明かす「ヤバすぎる売春の現実」』

【あわせて読む】「プレイで下半身不随に」…《有名タレント似の童顔美女》2億円稼いだ海外出稼ぎ嬢が明かす「ヤバすぎる売春の現実」