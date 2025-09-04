この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

クルマ系YouTubeチャンネル「ワンソクTube」が、動画「【クラウンシリーズ4台買って比較】クラウンクロスオーバー・クラウンスポーツ・クラウンセダン・クラウンエステートの内装・外装を比較! どれがベストか?!【俺がクラウンだ!!】」を公開した。運営者のワンソク氏が現行クラウン4車種（クラウンスポーツ、クラウンクロスオーバー、クラウンエステート、クラウンセダン）をすべて購入し、内外装を実車で比較した内容だ。多様なボディタイプからの選択に迷う視聴者に向け、オーナー目線で評価を述べている。



ワンソク氏は「一人クラウン4台並べオフ」と題して全車種を並べ、エクステリア（外装）、インテリア（内装）、ラゲッジスペース（荷室）の順に確認。各モデルの特徴や「個人的な好み」にも言及した。



外装ではクラウンスポーツのデザインに注目し、「SUVスタイルでありつつ全高を抑えた、他のSUVにはないデザイン」が魅力だと語り、「私だったらクラウンスポーツです」と述べた。登場時に賛否が分かれたクラウンクロスオーバーについては「個人的にはこのデザイン結構気に入ってますね」と評価。クラウンエステートのドアを閉めた音は「一番安っぽい音」と表現した。クラウンセダンは「令和のマジェスタ」「デカさから来る迫力」があるとし、駆動方式がFRである点にも触れた。



内装では、クラウンセダンの後席装備を高く評価。液晶ディスプレイで操作する電動リクライニング、シートヒーター、シートベンチレーションに加え、「VIPを乗せるなら」と述べたうえでマッサージ機能にも言及した。一方でセンターコンソールが高く、「後席中央は実質的に座れない」と指摘。クラウンスポーツの後席はタイトで「実質2人乗りと割り切った方がいい」とした。



荷室では、クラウンエステートの標準装備として「座れるシート」と「テーブルになるボード」を紹介。後席を倒せば大人でも車中泊が可能な空間を確保できるという。クラウンセダンはトランクスルーに非対応で、長尺物の積載は難しいとした。



総括として、外装デザインはクラウンスポーツ、内装の質感と装備はクラウンセダンが魅力的だと示した。購入時は駐車スペースの寸法、後席の使用頻度、車中泊の可否など、ライフスタイルに合わせて選ぶべきだと述べた。企画全体については、4台を購入して比較した点を特徴として挙げ、「俺がクラウンマイスター」と表現した。

