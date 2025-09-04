9月3日、5児の母である辻希美がブログを更新した。

【写真】新学期開始で「ユメと初の2人時間」SHOTも公開

先月8日に第5子となる次女を出産した辻は、自身のブログにて、「今日いっちゃんから出産祝いで BabyBjornの抱っこ紐を頂きまして」と、自身のYouTubeチャンネルスタッフから、プレゼントをもらったことを報告。

続けて、抱っこ紐を使って次女を抱っこしている様子を公開しつつ、「早速使ってみたらめっちゃ良くて感動」「私BabyBjornの抱っこ紐は 初めてだったのでめっちゃ嬉しかった」「大切に使います いっちゃんありがとぉ」と喜びを綴っていた。

モーニング娘。の人気メンバーとして活躍し、2007年に杉浦太陽と結婚した辻。先日誕生した次女のほか、17歳の長女（希空）・14歳の長男・12歳の次男・6歳の三男を育てる5児の母で、日々更新されるSNSや、YouTube『辻ちゃんネル』は飾らない等身大のリアルな部分が共感を呼んでいる。

同ブログの9月1日の投稿では、子供たちの新学期が始まったとして、「ユメと初の2人時間」「ルーティンを掴むまでが ちょっと大変そうだな」と、日中は基本次女と2人になり、これまでとは違った生活リズムになることへの心境などを明かしていた。

画像出典：辻希美オフィシャルブログより