日本テレビの人気ドラマ『放送局占拠』第7話の放送を受けて、YouTubeでドラマ考察を発信する「占拠シリーズドラマ考察系YouTuber」トケルさんが、自身のチャンネルで最新のネタバレ感想と最終回に向けた大胆な予想を展開した。動画タイトル『【放送局占拠】第７話ドラマ考察 傀儡子の正体を知ってるのは和泉！ネタバレ感想 最終回結末予想 伏線回収』では、物語終盤に再び登場が期待される泉（ソニーさん演）が“警察の闇を告発しようとしている”という独自の視点にスポットを当てて語っている。



トケルさんによると「ありえない最後のありえないは、泉の口癖のため、最後に泉が大どんでん返しで登場する」と断言。これまでは“警察の闇”によって守られてきた存在だった泉が、「その罪を告白し、警察の闇を暴こうとしているのかもしれない」と、これまでの描写や伏線から大胆に推測した。その根拠として「大病院選挙の時に大きな罪を背負ったはずの泉は、なぜか警察官の職を追われることなく、そして職位も変わっていません。大和から、泉が事件の発端だ、とまで言われたのに」と指摘。「やっぱり、ありえない、という言葉が使われているのが気になります。これはソニーさん演じる泉の口癖なんですよね。それをあえて使っているということは、泉に何らかの役割を与えているはず」と語った。



ストーリー上の人間関係や動機の分析も深く、「のっぺら坊を何のためらいもなく殺したいぶき。しかし放送局での人質たちは罪があるのに殺されない。それは、いぶきがくぐつしの秘密を守ろうとしているから」と説明。「いぶきは権力者側なので九月氏を利用する側だったはずですが、秘密を守るために綾香氏集団たちを利用しているのではないか」「いぶきは綾香氏集団の全員を最後に殺そうとしている」とし、「いぶきが大勢の命を奪うつもり、という大和の発言もそこに繋がる」と解説した。



今後の展開については、「サブローとヤマトが協力し、そこに泉が加わって巨悪に立ち向かうとなれば、まずはじめに敵となるのはいぶき」「大病院選挙の時のP2計画に関わっていた泉桜もちょっと関係ありそうだな」と語り、警察内部や国家権力の闇へ物語が踏み込む可能性を強調。「僕が言っている通りの展開になるとするならば、『I know the true identity of the puppet master（私はくぐつしの正体を知っている）』という言葉も、泉のものになりそうです」と推理を展開した。



動画の締めくくりでは、「今回も、かなり僕の妄想が入った話になりますので、これが正解、とは思っていません。僕とは違う想像をされている方は、ぜひそれをコメント欄に書いていただけると嬉しいです」と視聴者に参加を呼びかけ、次回考察ライブ配信への期待を熱く語っていた。