早田ひな沈黙破る　物議を醸したメディカルタイムアウトの経緯を説明　一部フォロワー「張本選手への言葉も欲しかった」

自身のSNSを通じてメディカルタイムアウトの経緯を説明した早田ひな(C)Getty Images

物議を醸した一戦から約3週間。勝者が沈黙を破った。

卓球女子の早田ひなが、8月29日に自身のSNSを更新。今月に開催された「WTTチャンピオンズ横浜」で9日の女子シングルス2回戦、張本美和との試合中にメディカルタイムアウト（MTO）を使用した経緯について説明した。

【写真】メディカルタイムアウトの経緯について語った早田ひなの投稿

早田は2-2で迎えた最終ゲーム。2-4と劣勢の場面で左腕を押さえ、MTOを要求した。すぐにトレーナーによるテーピング処置が行われ、治療後に試合を再開。その後、逆転で接戦を制した。

この件について、早田は経緯についてつづった文書の画像を投稿。「皆様にご心配をおかけしておりますこと、心よりお詫び申し上げます。また、日本卓球協会への確認に時間を要したため、ご説明が遅れてしまいましたことにつきましても、深くお詫び申し上げます」と謝罪。その上で、「様々なご意見を頂戴しておりますので、今回の経緯についてご説明させてください」と述べている。

文書によれば、早田は7月の試合で、プレー中に骨が動き、ラケットが正しく握れなくなる症状を経験。そのため「8月9日（土曜日）の2回戦の試合の前に、万一の際にWTTで新しく制定されたメディカルタイムアウト（MTO）を使用したい旨、また、その際に症状を熟知している所属チームの岡雄介トレーナーに処置（関節や筋肉の調整）を依頼することについて、事前に日本卓球協会のナショナルチーム女子中澤鋭監督に相談し、WTTで新設されたメディカルタイムアウトに加え、テクニカルタイムアウト、ウォーターブレイクについても『問題ない』旨のお返事をいただいておりました」と説明した。