加藤浩次、ロン毛 “激変” 姿が大不評…「キモロン毛」本人自覚も「切らない理由」とは

《久しぶりにTVで加藤浩次みたらロン毛なってた。驚くほど違和感。》

X上で冒頭のような声が多数よせられているのは、お笑いコンビ・極楽とんぼの加藤浩次だ。

爽やかな短髪のイメージが強かった加藤は、ここのところ、髪が耳にかかるほどのロン毛姿でテレビ番組などに出演しており、“狂犬” と呼ばれていたころとはまったく異なる印象に。その見た目の変貌ぶりに、視聴者から違和感を指摘する声が殺到している。

「加藤さん本人も、自身のロン毛が不評なことは自覚していて、相方・山本圭壱さんとともにレギュラーをつとめる『アッパレやってまーす！〜土曜日です〜』（MBSラジオ）の2025年4月の放送でも、自身のロン毛について『このラジオでは “キモロン毛” って呼ばれてるんだから』と発言しています。

このときに『伸ばしだして、もう半年ぐらい』と語っていたので、2024年10月くらいから伸ばして今に至っているようです。

2025年5月には、自身がMCをつとめる『人生最高レストラン』（TBS系）のなかで、ゲストの寺尾聰さんに髪の毛を伸ばしている理由を聞かれ、『50代すぎて、これまでやってないことを、ただただやっていこうと思ってるだけなんですよ』と語った一方で、『めっちゃ評判悪いんです』と自虐していました。

最終的には、みうらじゅんさんのようなキレイなボブを目指しているようですが、とにかく『似合ってない』という声が多いそうで、加藤さん自身、それはわかっているものの、世間の声に迎合して切るのがいちばん嫌と語っています」（芸能記者）

覚悟を持って髪を伸ばし続けている加藤だが、X上では、

《ロン毛ってなんとなくインテリ感出るけど、加藤浩次のは不潔感とマヌケ感しかないな》

《ロバート秋山氏は似合うのに、加藤氏には悪評が渦巻いていますね。短髪時代の加藤氏には、清潔感があったと思います。今はなんだかだらしなく長いだけですよね》

《加藤浩次のロン毛めちゃくちゃ不快だから今すぐやめてほしい。特に理由もないらしくて本当に恐ろしい、おじさんは髪の毛を伸ばしてはいけない》

など、驚くほど加藤のロン毛を支持する声が見られない。芸能ジャーナリストが語る。

「最近では、2025年2月に、大谷翔平選手の元通訳兼マネージャーだった水原一平被告が久々に見せた近影で、ロン毛に変貌していたことが話題となりましたが、これまでロン毛のイメージがなかった人がいきなり髪を伸ばすと、やはりイジられることが多いですよね。

“おじさんのロン毛がダメ” という声もあるようですが、たとえば俳優の古田新太さんや、お笑いコンビ『ピース』の又吉直樹さんなど、すでにロン毛のイメージがある人は、特に何も言われませんよね。

加藤さんの場合は、『似合っている、いない』以前に、これまで一度も見せたことのなかったロン毛にいきなり挑戦したことで、必要以上にイジられているとも言えそうです」

世間の声に負けず、加藤は「キレイなボブ」に到達できるだろうか。