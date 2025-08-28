Huluオリジナル『ハンドメイズ・テイル／侍女の物語』ファイナルシーズン配信を記念して、トークイベント「『ハンドメイズ・テイル／侍女の物語』の世界 ～観てから読むか、読んでから観るか～」が8月27日に開催された。

参考：『ハンドメイズ・テイル／侍女の物語』過去シリーズ振り返り映像公開 革命の軌跡を総括

『ハンドメイズ・テイル』は、マーガレット・アトウッドによるディストピア小説『侍女の物語』を原作とするドラマ作品。環境汚染により出生率が激減した世界で、アメリカではクーデターにより“全体主義国家”ギレアドが誕生。女性たちは支配階級の子供を産むための“侍女”になることが法律で制定されてしまう。絶望的なディストピアの中で主人公・ジューン（エリザベス・モス）たち侍女の“抵抗”が描かれていく。

本イベントに登壇したのは翻訳家・鴻巣友季子と、上智大学外国語学部教授・小川公代、小説家・白尾悠（MC）。鴻巣は原作『侍女の物語』の続編となる『誓願』の邦訳を手掛け、小川は同書に解説文を寄せている。

『侍女の物語』が描いてきたディストピア社会に「現実が追いついてしまった」と評する2人は『ハンドメイズ・テイル』ファイナルシーズンをどのように捉えたのか。激論を交わした。

「赤は重要なシンボルカラー」

イベントが始まると、鴻巣と小川、白尾は作中の“侍女”を模した姿で登場。赤いローブに“侍女の翼”を頭に被った小川は「こんなふうに見えるんですね」と一言。鴻巣も「この姿で私語を発していいのか」と冗談混じりにコメントし、穏やかな雰囲気でトークが始まった。

しかし対談が始まると、ローブの“赤色”の比喩について詳細な解説がなされ、雰囲気は一変。赤色は、あるときは怒りであったり、映画『教皇占拠』などでみられるような高位の人物を表したり、不義の愛、魔女の火炙りなどを意味したりするという。

小川は本作において「赤は重要なシンボルカラー」だと語る。作中で主人公・ジューンは“ジューン・オブフレッド”と名付けられており、これは支配階級である「フレッドの所有物（Offred＝Of Fred）」とのダブルミーニングになっている。小川はここに“red（fRED）”の文字を見出し、支配階級の名の中に抵抗の怒りを示す“赤”が含まれていた、この両義性を「憎い演出」だと語った。

『侍女の物語』原作誕生の背景

『侍女の物語』が刊行されたのは1985年。鴻巣は当時を思い返し「ファンタジーのような物語」として読んだという。実際、当時の書評では「アンリアル」だとして酷評されていたようだ。

小川はその約10年後に本書を手に取ったというが、鴻巣によれば「この10年の違いは大きい」。時代が下るにつれて読者の当事者性が増している、あるいはアトウッドが描いた世界に現実が近づいているという。

2025年の今になって本作が切実なものとして受け取られていることは、ある種のアイロニーであると2人は語る。1980年代に“民主主義国家”アメリカを全体主義の舞台にしたことは、当時は非現実的なものとして受け入れられなかったが、アトウッドはこの時期からアメリカが民主主義国家ではなくなっていく予感を抱いていたのではないかと鴻巣は推察した。小川もトランプ政権への批判意識を表明しつつこれに同意し、本作の持つ現代性を改めて指摘した。

また『侍女の物語』が40年も前に誕生しえた理由について、「アトウッドがカナダ出身だからではないか」とも語られた。カナダでは英語と同じかそれ以上にフランス語が話される地域であることや、隣国アメリカに対して相対的に弱小国であることなどの文化条件から、“英語”が持つグローバルな特権性を相対化する視点が醸成されたのだと推察。それが本作で描かれる“言語による抵抗”に結びついたのではないかとも。

『ハンドメイズ・テイル』ファイナルシーズンについて

イベント終盤は『ハンドメイズ・テイル』ファイナルシーズンについての話題となった。MCの白尾が、原作の『侍女の物語』がオープンエンドのような終わり方をしているのを受けて、その後の物語が描かれるファイナルシーズンについての感想を鴻巣と小川に伺った。

鴻巣は「映像を観てしまうと翻訳がうまくできなくなる」という裏話を明かしつつ、続編の『誓願』への橋渡し的役割を担うファイナルシーズンの物語を、「巨大な行間を読むような作業」だと評した。加えてアトウッドが2019年（『ハンドメイズ・テイル』配信開始から2年後）になって続編を発表した動機について、ドラマへの反響から「現実がディストピアのフィクションに近いてしまった」のを原作者自身痛感したからではないかと読み解いた。

オープンエンドの物語には続編を望む声が多く寄せられるものだが、必ずしも作者がそれに応えるとは限らない。実際アトウッドも40年近く続編を著すことはなかった。しかし『ハンドメイズ・テイル』をきっかけにして、かつて自身が描いたフィクションがリアリティある問題として切実に受け止められているのを目にして、思うところは大いにあったのだろう。

終盤、参加者からの「本作のような“しんどい”物語を他人に薦めるにはどうすればいいか？」という質問に対して、小川は「しんどさの原因を探ってみては？」と回答。小川が本作の“敷居の高さ”は視点の複数性にあるとし、これを“多声性＝polyphonic”の物語だと表現した。小川によれば「主人公≒一人称の視点で話が進む物語は、いずれ報われることが想像できるため観やすい」のだという。一方で視点の複数性は同時に正義の複数性を生み出し、なかなか一つの正義に収束しない、その“あわい”にこそしんどさと本作の魅力があるという。

関連して、「ドラマ版では男性キャラとの共闘が多く描かれるのも魅力」だと語り、今後のファイナルシーズンへの期待が高まるコメントを残した。

ところで本イベントのサブタイトル「観てから読むか、読んでから観るか」は、今回の対談を踏まえて原作とドラマ版どちらに先に触れたいかを問うものだ。イベント終了時、会場へのアンケートが行われた際には、鴻巣と小川が原作版との関わりが深いこともあってか「読んでから観る」と答えた参加者が大多数だった。

とはいえどのような順番でこの“フィクション”に触れるにせよ、いま手に取るべき作品であることは間違いないだろう。（文＝徳田要太）