¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¿²ÀÅ¤Þ¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¤³¤Î»Ò¤ò´Å¤ä¤«¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤Î»Ò¤Ï¤½¤ì¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ìë¤¬¤Õ¤±¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤ï¤ó¡×¥Ô¥ó¥¯¤Î¤ªÊ¢¤òÁ´³«ÈäÏª♡ ´Å¤¨¤óË·¥Ý¡¼¥º¤ËÌåÀäÉ¬»ê
¤½¤ó¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÆ¦¼Æ¥¿¥Þ¤µ¤ó¡Ê@mameshiba__tama¡Ë¡£¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Æ¸¤¤Î½÷¤Î»Ò¡Ö¥¿¥Þ¡×¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡£
1ºÐ¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤¬Ì²¤ê¤Ë¤Ä¤¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¥Û¥Ã¤È°ìÂ©¤Ä¤¯¤³¤í¡¢¥¿¥Þ¤Á¤ã¤ó¤Ï¤Ø¤½Å·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥´¥í¥ó¡£¡Öº£ÅÙ¤Ï»ä¤ÎÈÖ¡×¤È¤Ð¤«¤ê¤ËÁ°Â¤ò¤¯¤Î»ú¤Ë¤·¤Æ¡¢ÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Ê¤¬¤é¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£3ºÐ¤Î¡È¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¡É¤Ç¤¢¤ë¥¿¥Þ¤Á¤ã¤ó¤â¡¢¥Þ¥Þ¤Ë´Å¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤Î»þ´Ö¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î·òµ¤¤Ê»Ñ¤Ë2.8Ëü·ïÄ¶¤Î¡È¤¤¤¤¤Í¡É¤¬»¦Åþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¢¤È¡¢¥¿¥Þ¤Á¤ã¤ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ìë¤¬¤Õ¤±¤Æ»Ï¤Þ¤ë¡È´Å¤¨¤óË·¥¿¥¤¥à¡É
¡¼¡¼»£±Æ»þ¤Î¾õ¶·¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥¿¥Þ¤Ï¤«¤Þ¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤Ë¤è¤¯¥Ø¥½Å·¤ò¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï»Ò¤É¤â¤¬¿²¤¿¤¢¤È¤ÎÌë¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÆüÃæ¤Ï»Ò¤É¤â¤¬¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÇÆ°¤²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¿¥Þ¤Ï¥½¥Õ¥¡¤ÇÌ²¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤Ã¤³¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤ÇÍ·¤ó¤À¤ê¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç»ä¤Ë¤Ï´Å¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤È´Å¤¨¤óË·¤Ê»ÅÁð¤¬Áý¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ø¥½Å·¤ò¤·¤¿¤ê¡¢É¨¤Ë¾è¤Ã¤Æ´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡£¤³¤ÎÆü¤Ï»ä¤¬¥½¥Õ¥¡¤ËºÂ¤ë¤È¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¥Ø¥½Å·¤ò¤·¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¼¡¼¤³¤Î¸÷·Ê¤ò¸«¤¿´¶ÁÛ¤Ï¡©
¡Ö¡Ø¤ï¤·¤ã¤ï¤·¤ãÉï¤Ç¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡Ù¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ø¤¢¤¡¡¢º£Æü¤â¤³¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¡£¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¤¢¡Ù¤È¡£Æ±»þ¤Ë¡Ø¤ªÃë¤Ï²æËý¤µ¤»¤Æ¤´¤á¤ó¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¼¡¼¤³¤Î¤¢¤È¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯Éï¤Ç¤Ê¤¬¤é°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤Ç¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¤È¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËþÂ¤¹¤ë¤È¡¢»ä¤ÎÉ¨¾å¤ÇÌ²¤ë¤Î¤¬¤ª·è¤Þ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥¿¥Þ¤â¤Þ¤À3ºÐ¡£À®Ä¹¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸¤¯¤ÆÍ¥¤·¤¤»Ò¤À¤Ê¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¼¡¼¥¿¥Þ¤Á¤ã¤ó¤ÈÌ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Õ¤À¤ó¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤ª¤â¤Á¤ã¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢¥½¥Õ¥¡¤Ç°ì½ï¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ÎÉÛÃÄ¤Ç¤Ï¡¢¤®¤å¤¦¤®¤å¤¦¤Ë¤¯¤ÃÉÕ¤¤¤ÆÌ²¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø¤Þ¤ë¤Ç¿Í´Ö¤Î»ÐËå¤ß¤¿¤¤¤À¤Ê¡Ù¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¥¿¥Þ¤ÏÌ¼¤È¤Îµ÷Î¥¤Î¼è¤êÊý¤¬¤È¤Æ¤â¾å¼ê¤Ç¤¹¡£
Ì¼¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤¹¤®¤¿¤È¤¤Ï¾¯¤·Î¥¤ì¡¢Íî¤ÁÃå¤¯¤È¡Øº£¤Ê¤é¶á¤Å¤¤¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤À¤Ê¡Ù¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£Ì¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¹¤°¤Î¤³¤í¤Ï¡¢È¾Ç¯¤Û¤É¥¿¥Þ¤¬¤ä¤¤â¤Á¤ò¤ä¤¡¢ÁÆÁê¤äËÊ¤¨¤Ê¤Éº£¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌäÂê¹ÔÆ°¤¬Â³¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Î¤è¤¦¤Ë¥¿¥Þ¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¹ÔÆ°¤âÍî¤ÁÃå¤¡¢Ì¼¤È¤Î´Ø·¸¤â¾¯¤·¤º¤ÄÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¼¡¼¥¿¥Þ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÀ³Ê¤Î»Ò¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¼Æ¸¤¤é¤·¤¯¥Ä¥ó¥Ç¥ì¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ì¾Á°¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤âµ¤¤¬¸þ¤¤¤¿¤È¤¤·¤«Íè¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ó¥Ó¤ê¤Ê°ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤ÏÂç¤Î¶ì¼ê¡£¥ê¡¼¥ÉÉÕ¤¤Î¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤È¤Ï¤¦¤Þ¤¯¸òÎ®¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ÊÁ°¥Î¡¼¥ê¡¼¥É¤Î¸¤¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤Ë¹Ô¤¯¤È½ÐÆþ¤ê¸ýÉÕ¶á¤«¤éÆ°¤«¤º¡¢Èá¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¡¼¡¼¤½¤Î¤¿¤á¡¢ºÇ¶á¤Ï¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¿Í¤Ë¤â¸¤¤Ë¤â¤È¤Æ¤â¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤ËËÊ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤ì¤Ç¤¹¡£ÍèµÒ¤âÂç´¿·Þ¤Ç¡¢»ä¤ÎÍ§¿Í¤¬Íè¤¿¤È¤¤Ë¤Ï½éÂÐÌÌ¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤ºÉ¨¤Î¾å¤Ç¤¹¤ä¤¹¤ä¿²»Ï¤á¤¿¤³¤È¤â¡£¥±¥ó¥«¤â¤·¤Ê¤¤²º¤ä¤«¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ°ì½ï¤Ë²á¤´¤»¤ëÍ¥¤·¤¤»Ò¤Ç¤¹¡×
´Å¤¨¤óË·¤Ê»Ñ¤Ë¿´ÂÇ¤¿¤ì¤¿¿Í¤ÏÂ¿¤¯¡¢¥ê¥×Íó¤Ë¤Ï²¹¤«¤¤À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤ª´é¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡Ö¤ªÊ¢¤òÉï¤Ç¤Æ¤â¤é¤¦µ¤Ëþ¡¹¡×
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÈÖ¤¬Íè¤¿¤³¤È¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¤ë´é¡×
¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡ª ¤¤¤¯¤é¤Ç¤â´Å¤ä¤«¤¹¡×
¡Ö¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤¨¤é¤¤¤Í¤¨¡£¤¤¤¤»Ò¤À¤Í¤¨¡×
¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ä¤í¡¼¡ª ¤Á¤ã¤ó¤È½çÈÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤À¤Í¡×
¡Ö¤¢¤¢¡Ä¤«¤ï¤¤¤¤¡ÄÆ¬¤Ê¤Ç¤Ê¤Ç¤·¤¿¤¢¤È¡¢¤ªÊ¢¤ò¥ï¥·¥ã¥ï¥·¥ã¤·¤¿¤¤¡Ä¡×
¡Ö¤ª¤Æ¤ÆÍ©Îî¥Ý¡¼¥º¤ÇÉï¤Ç¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
