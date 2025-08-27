この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「歯科医の暴露チャンネル【前岡遼馬】」で公開された動画で、前岡歯科医院の院長、前岡遼馬先生が「絶対に歯医者でしてはいけない質問」というテーマについて警鐘を鳴らしている。



動画の冒頭で前岡先生は、「この質問はやめた方がいいのにな..と思われる話し方をされる方がいらっしゃいます」と切り出し、「一歩間違うと歯医者によってお口の中を壊されるリスクもある」と指摘。そのNGな質問とは、ずばり「『〇〇の治療って良いんですか？』です」と断言した。



この質問が危険な理由について、前岡先生は「この患者さんは何も分かっていないから、こちらが勧める治療は全て受け入れてくれそうだと思われてしまう」と、悪質な歯科医の思考を解説。さらに、こうした質問をしてしまう根本的な問題は「その質問をしてしまうマインドセット」にあると語り、「そのマインドセットが改善できなければ、一生歯医者で治療を受け続ける羽目になる」と厳しい言葉で注意を促した。



では、なぜこの質問が無意味なのか。前岡先生はその理由を「質問の抽象度が高すぎる」からだと説明。「“シチュエーションによるので何とも言えない”が正確な回答」だとし、良い治療とは、口腔内の状態、生活習慣、価値観といった様々な条件を総合的に考慮して初めて判断できるものだと力説する。「医療の本質は個別対応」という視点が、患者側にも不可欠なのだという。



動画では、この考え方が良い歯科医を見分けるポイントにもなると補足。初診で具体的な状況を把握していないにもかかわらず、「インプラント治療は良いですよ！」などと一般論で即答してくる歯科医は要注意だという。歯科治療に限らず、物事を判断する上で重要な視点が得られる内容となっている。