¡Ú¹Ã»Ò±à¡ÛÅÄÃ¼¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤¬à¥É¥é¥Õ¥È£··æáÁªÄê¤â¡Ä¥×¥íÃíÌÜ¤Î·òÂç¹âºê¡¦ÀÐ³À¸µµ¤¤Ë¤Ï¡Öµ¿Ìä¡×
¡¡Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ï²Æì¾°³Ø¤ÎÍ¥¾¡¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£ÄãÈ¿È¯¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤«¤éàÅê¹âÂÇÄãá¤Î·¹¸þ¤¬¸²Ãø¤È¤Ê¤ê¡¢º£Ç¯¤âÂ¿¤¯¤Î¹¥Åê¼ê¤¬ÌöÆ°¤·¤¿¡££±£°·î£²£³Æü¤Ë¤Ï¥×¥íÌîµå¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¸µÂçºå¶Í°þ¤Î£´ÈÖ¤Ç¹â¹»Ìîµå¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¡ÖÅÄÃ¼¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡×¤ÎÅÄÃ¼ÎÉ´ð»á¡Ê£³£±¡Ë¤¬à£··æá¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£Ìî¼ê¤â¸ò¤¨¤ÆÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡Ú£±¡ÛµþÅÔ¹ñºÝ¡¦À¾Â¼°ìµ£Åê¼ê¡¡
¡¡ºò²Æ£Öº¸ÏÓ¤Ï£³²óÀï¤Ç»³Íü³Ø±¡¤Ë£¶²ó£±£°°ÂÂÇ¡¢£¹¼ºÅÀ¡¢£µ»Í»àµå¤È´°ÇÔ¤·¤¿¤¬¡¢¹âÉ¾²Á¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö³°¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£µîÇ¯¤«¤éÈæ¤Ù¤ÆÊ¿¶ÑµåÂ®¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¤·¡¢ÂÇ¼Ô¤Ø¤Î°Õ¼±¤âµîÇ¯¤è¤ê°ã¤¦¡£ºÇ¸å¤ÏÈè¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£µå¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ì¤¬½éÀï¤Ê¤é»³Íü¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²Æì¾°³Ø¤ÎËöµÈ¡Ê£²Ç¯¡Ë¤è¤ê¾å¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¡Ö½éÂ®¤È½ªÂ®¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¡¢µåÂ®°Ê¾å¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë´¶¤¸¤ë¡£¤¢¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ï¹â¹»¥ì¥Ù¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤À¡£
¡Ú£²¡Û¿ÔÀ¿³Ø±à¡Ê¹áÀî¡Ë¡¦¹À¥¸ÂÁÅê¼ê
¡¡ÅìÂçºåÂçÇð¸¶¤È¤Î½éÀï¤ò£±£°£¸µå¤Ç´°Éõ¡¢£²²óÀï¤ÇµþÅÔ¹ñºÝ¤Ë£²¡½£³¤ÇÀËÇÔ¤·¤¿¤¬¡¢£¶°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤ÆÅê¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£¡Ö¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¥â¥Î¤Ë¤µ¤ì¤ë¤Þ¤ÇÉõ¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¥Æ¥ó¥Ý¤â¤¤¤¤¤·¡¢À©µåÎÏ¡¢Åêµå½Ñ¤â¤¢¤ë¡£Ê¿¶ÑµåÂ®¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤â¤Ã¤È¤¤¤¤Åê¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡Ú£³¡ÛÁÏÀ®´Û¡ÊÄ¹ºê¡Ë¡¦¿¹²¼æÆÂÀÅê¼ê
¡¡½éÀï¤Ç¾®¾¾ÂçÃ«¡ÊÀÐÀî¡Ë¤Ë£±¼ºÅÀ´°Åê¡¢£²²óÀï¤Ç¤Ï¶¯ÂÇ¤Î¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤ò£³²óÌµ¼ºÅÀ¡£´ØÅìÂè°ì¡ÊÅìÅìµþ¡Ë¤Ë£´¼ºÅÀ¤·¤ÆÇÔ¤ì¤¿¤¬¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÎÄã¤á¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡¢º¸ÂÇ¼Ô¤Î¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÅê¤²¤¿¤ê¡¢ÊÑ²½µå¤ÎÀºÅÙ¤È¿¿¤Ã¤¹¤°Äã¤á¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¹â¹»¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¹âÉ¾²Á¤À¡£
¡Ú£´¡Û¹âÀî³Ø±à¡Ê»³¸ý¡Ë¡¦±óÌðÊ¸ÂÀÊá¼ê
¡¡ÆüÂç»°¤È¤Î£³²óÀï¤Ç¤Ï¥¨¡¼¥¹¶áÆ£¤ò£³°ÂÂÇ£²ÂÇÅÀ¤ÈÂÇ¤Á¹þ¤à¤Ê¤É£²»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨£·³ä£µÊ¬¡Ê£¸ÂÇ¿ô£¶°ÂÂÇ¡Ë¡¢£±ËÜÎÝÂÇ¡¢£·ÂÇÅÀ¤ÈÂçÅö¤¿¤ê¡£¡Ö£±£¸£°¥»¥ó¥Á¡¢£¹£°¥¥í¤Î·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤ÇÂÇ·â¤¬½À¤é¤«¤¤¡£Á´Á³ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥Õ¥È¤Î¥À¡¼¥¯¥Û¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡×¤ÈÈóËÞ¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤ò¸«¤Æ¼è¤Ã¤¿¡£
¡Ú£µ¡ÛÃÒÊÛÏÂ²Î»³¡¦µÜ¸ýÎ¶ÅÍÅê¼ê
¡¡²Ö´¬Åì¡Ê´ä¼ê¡Ë¤È¤Î½éÀï¤Ç£³²ó¤òÅê¤²¤Æ£³°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¡£¸«¤»¾ì¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Þ¤Þ½éÀïÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡Ö½Õ¤«¤é¤ÎÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¶áµ¦Âç²ñ¤â¤Û¤È¤ó¤ÉÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡££±£µ£°¥¥í¤òÅê¤²¤ëÅê¼ê¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢À©µå¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¡££±£¸£³¥»¥ó¥Á¤¢¤ë¤·¡¢£³¤«·î¤Ç¤³¤ì¤À¤±·ãÊÑ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¥É¥é¥Õ¥È¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£¤â¤Ã¤È¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¡Ú£¶¡Û»³Íü³Ø±¡¡¦ÇßÂ¼ÃÄÆâÌî¼ê
¡¡£´»î¹ç¤Ç£´°ÂÂÇ¤È¤¤¤Þ¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀ®ÀÓ¤Ê¤¬¤é¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï°ìµéÉÊ¡£¡ÖÂÎ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¼éÈ÷¤â¤¦¤Þ¤¯¤Æ¶¯¸ª¶¯ÂÇ¡£¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥¹¥¤¥ó¥°¤¬ÎÏ¶¯¤¯¤ÆÂÇ·â¤Ï²¿¤â¸À¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¥Ð¥Ã¥È¤¬ÂÎ¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤è¤¦¤ËÂÇ¤Ä¤ó¤Ç¡¢¥Ä¥Ü¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿»þ¤ÎÈôµ÷Î¥¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥·¡¼¤â´Þ¤á¤Æ¥È¡¼¥¿¥ë¤ÇÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥×¥í¸þ¤¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú£·¡ÛÆüÂç»°¡ÊÀ¾Åìµþ¡Ë¡¦¾¾±Ê³¤ÅÍ³°Ìî¼ê
¡¡ÉÔÆ°¤Î£±ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¡£Âî±Û¤·¤¿¥Ð¥Ã¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ÈÁöÎÏ¤òÊ»¤»»ý¤Á¡ÖÍ½Áª¤«¤é¤º¤Ã¤È¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¡¢ÂÐ±þÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¼éÈ÷ÎÏ¤ò¾å¤²¡¢ÂÎ¤ò¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¯¤·¤¿¤éÌÌÇò¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËºÇÂ®£±£µ£¸¥¥í±¦ÏÓ¤Ç¥×¥íÃíÌÜ¤Î·òÂç¹âºê¡Ê·²ÇÏ¡Ë¡¦ÀÐ³À¸µµ¤¤ÎÌ¾Á°¤Ï¤Ê¤¤¡£½éÀï¤ÎµþÅÔ¹ñºÝ¤È¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ç¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÇÅÐ¾ì¡££±£µ£µ¥¥í¤ò·«¤ê½Ð¤·¤Æ£²¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¤¬¡ÖÄã¤á¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤Î²þÁ±¤¬º£²ó¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½ÐÎÏ¤Ï¹â¤¤¤±¤É¡¢¥×¥í¤Ç¹â¹»°Ê¾å¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤ë¾ìÌÌ¤ÇÄã¤á¤Î»å¤ò°ú¤¯¤è¤¦¤Ê¿¿¤Ã¤¹¤°¤òÅê¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤Ïµ¿Ìä¡£¥É¥é¥Õ¥È¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤â³èÌö¤Ç¤¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡££±Ç¯¤òÄÌ¤·¤ÆÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÅê¼ê¤Ç¤·¤¿¡£ÊÌ¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸·¤·¤¤É¾²Á¤À¤Ã¤¿¡£¡¡¡¡