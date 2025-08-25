【チョコエッグ（星のカービィ）】 8月25日 発売 価格：300円（税別）

フルタ製菓は、玩具付き菓子「チョコエッグ（星のカービィ）」を8月25日に発売する。価格は300円（税別）。

卵型のチョコの中にカプセルが入った玩具付きチョコレート菓子「チョコエッグ」に「星のカービィ」が登場。カプセルを開けると組み立て式のフィギュアが出てくる。

フィギュアには、様々な表情のカービィやゲーム内に登場するキャラクターたち、シークレットを含む全15種がラインナップされている。

・ラインナップ

カービィ

カービィ おすまし

カービィ スライディング

カービィ すいこみ

カービィ ホバリング

カービィ ぶつかり

カービィ スターロッド

カービィ ワープスター

カービィ ワープスター うつぶせ

カービィ パラソル

ワドルディ

ワドルディ ダッシュ

ワドルディ パラソル

ワドルドゥ

シークレット

表示内容量：20g

賞味期限：12カ月

(C)Nintendo/HAL Laboratory,Inc.