甲府vs札幌 スタメン発表
[8.23 J2第27節](JITス)
※18:30開始
主審:岡部拓人
<出場メンバー>
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 1 河田晃兵
DF 3 孫大河
DF 17 土屋巧
DF 40 エドゥアルド・マンシャ
MF 7 荒木翔
MF 10 鳥海芳樹
MF 14 田中雄大
MF 16 林田滉也
MF 27 ミカエル・ドカ
MF 77 マテウス・レイリア
FW 44 内藤大和
控え
GK 30 石川慧
DF 2 井上樹
MF 6 小林岩魚
MF 11 熊倉弘達
MF 20 遠藤光
MF 21 ヘナト・アウグスト
MF 26 佐藤和弘
FW 9 三平和司
FW 29 大島康樹
監督
大塚真司
[北海道コンサドーレ札幌]
先発
GK 51 高木駿
DF 2 高尾瑠
DF 47 西野奨太
DF 50 浦上仁騎
MF 3 パク・ミンギュ
MF 6 高嶺朋樹
MF 7 スパチョーク
MF 16 長谷川竜也
MF 27 荒野拓馬
MF 71 白井陽斗
FW 90 マリオ・セルジオ
控え
GK 1 菅野孝憲
DF 15 家泉怜依
DF 25 大崎玲央
MF 10 宮澤裕樹
MF 14 田中克幸
MF 30 田中宏武
MF 33 近藤友喜
FW 22 キングロード・サフォ
FW 40 佐藤陽成
監督
柴田慎吾
