[8.23 J2第27節](JITス)

※18:30開始

主審:岡部拓人

<出場メンバー>

[ヴァンフォーレ甲府]

先発

GK 1 河田晃兵

DF 3 孫大河

DF 17 土屋巧

DF 40 エドゥアルド・マンシャ

MF 7 荒木翔

MF 10 鳥海芳樹

MF 14 田中雄大

MF 16 林田滉也

MF 27 ミカエル・ドカ

MF 77 マテウス・レイリア

FW 44 内藤大和

控え

GK 30 石川慧

DF 2 井上樹

MF 6 小林岩魚

MF 11 熊倉弘達

MF 20 遠藤光

MF 21 ヘナト・アウグスト

MF 26 佐藤和弘

FW 9 三平和司

FW 29 大島康樹

監督

大塚真司

[北海道コンサドーレ札幌]

先発

GK 51 高木駿

DF 2 高尾瑠

DF 47 西野奨太

DF 50 浦上仁騎

MF 3 パク・ミンギュ

MF 6 高嶺朋樹

MF 7 スパチョーク

MF 16 長谷川竜也

MF 27 荒野拓馬

MF 71 白井陽斗

FW 90 マリオ・セルジオ

控え

GK 1 菅野孝憲

DF 15 家泉怜依

DF 25 大崎玲央

MF 10 宮澤裕樹

MF 14 田中克幸

MF 30 田中宏武

MF 33 近藤友喜

FW 22 キングロード・サフォ

FW 40 佐藤陽成

監督

柴田慎吾