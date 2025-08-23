元V6の三宅健（46）が、22日に放送されたフジテレビ系「ザ・共通テン！」に出演。自身の出身地を改めて明かし、MCのヒロミらを驚かせる一幕があった。

この日の放送ではMCのヒロミ、ホラン千秋が進行役のチョコレートプラネット、ゲスト三宅健らとともに大阪をめぐった。

車中のトークでチョコプラの松尾駿が「三宅さん、出身は？」と聞くと、三宅はさらりと「（横浜市の）元町です」と答えた。ホランは「わぁ〜おしゃれ」と反応し、ヒロミも「元町なんて住んでいる人いるんだ？」と驚いた。横浜市中区の元町エリアは、おしゃれな店が集まる横浜の代表的な観光スポットとしても知られ、中華街や海にも近く、多くの人でにぎわっている。

すると三宅は淡々と「いますよ」と返答。三宅がデビューする前の仲というヒロミは「なんだよ！ その“いますよ”っていう反抗的な態度は。お前、そういうとことだよな、変わってないの」と突っ込んだ。三宅は「反抗的じゃないでしょ〜！ なんでそうやって…ダメでしょ！」と言い返し、笑いを誘っていた。

ただその後、ヒロミは「でも、敬語が使えるようになったよね、健は。昔は何言っても“そうなんだ〜”とか“え〜さみぃ”とか、そんな感じだったけど、今ちゃんとしてきてるもんね」と独自の切り口で三宅を”評価”していた。