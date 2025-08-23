この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気ポイ活系YouTuber・ネコ山が、自身のチャンネルで「楽天ギフトﾜﾛﾀｰ! 急げー イオンカードで14%還元狙うぞー」と題した最新動画を公開。動画内では、イオンカードのリボ払いキャンペーンで最大14%の還元を得るテクニックや注意点について詳しく解説し、「貰えるもんはねもう根こそぎ貰うんすよ」と徹底したポイ活精神を語った。



冒頭では、「最近いいっぽい活ないっすね」と現状を嘆きつつも、視聴者からの「4カードのキャンペーンまだ？」「まだ攻略してない人は行きましょう」という声に触れ、先月紹介したイオンカードのリボキャンペーンについて再度取り上げた。



ネコ山氏は「ショッピングリボ払いのご利用で最大1万円キャッシュバック」の仕組みを、具体的な攻略法で説明。まずは3万円リボ利用で全員500円、初めてor1年以上ぶりのリボ利用で1500円、そして新規登録で1000円が加算されるなど、各ボーナスの条件を一つ一つ丁寧に紹介。「これら弾かれちゃう人いると思うんすよ。500円しか貰えないとちょっとやる気伏せますからね」と正直な見解も披露した。



キャンペーンの注意点やスケジュールについては、「リボってすぐ返済しただけじゃダメなんすよ。11月20日に1円でもリボ残高が必要」と指摘。「計画的にできる人は返済挟んで2回リボれば手数料半分ぐらいっすよ」と、まめな視聴者向けの節約技も解説している。



さらに、「ジャルペイからワオンにチャージ、ミニストップで楽天ギフトカード買って、投資信託で運用」といったループを活用し、最大14%の実質還元を実現するルートも紹介。「全部でね、14%還元なんすよ。えーとね、4,200円得するんすよ」と、自身のポイ活成果に自信を見せた。



コメントコーナーでは「貰えるときにもらいましょう。とにかく利益利益利益追求ですよ」と視聴者を鼓舞。「このチャンネルはお金を貯めることについて発信してます。将来向けて一緒にポイカツ頑張りましょう」と呼びかけ、動画を締めくくった。