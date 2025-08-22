【新華社北京8月22日】中国の科学者がこのほど、最新の研究で子宮腺筋症治療の新たな標的とアプローチを特定、この疾患の治療のネックを克服できる可能性が示唆された。関連の研究成果は13日、国際学術誌「Signal Transduction and Targeted Therapy」電子版に掲載された。

子宮腺筋症は、子宮内膜に類似する組織が子宮の筋層内で増殖する一般的な婦人科疾患。主な臨床症状には、強い生理痛や過多月経、慢性骨盤痛、不妊などがあり、世界で妊娠可能な年齢の女性数千万人がこの病気に悩まされている。

現在、この疾患の治療には一般に、エストロゲンやプロゲステロンのシグナル伝達を標的とするホルモン療法が用いられている。この治療法は症状の緩和には効果があるものの、生殖機能の抑制や骨粗しょう症を引き起こすなどの深刻な副作用があり、特に薬物療法中は卵巣機能が抑制され、患者は妊娠できなくなる。子宮腺筋症の発症メカニズムが未解明のため、過去40年近く、科学者による新たな治療標的の発見はなく、新薬の開発は大きく制約されてきた。

北京大学未来技術学院の肖瑞平（しょう・ずいへい）院長と胡新立（こ・しんりつ）研究員が率いる研究チームは、北京協和医院の朱蘭（しゅ・らん）教授のチームと共同で、臨床サンプルを用いた実験を行い、最終的に子宮腺筋症を引き起こす重要な標的「プロラクチン受容体」を特定。プロラクチンシグナル伝達の異常な活性化が子宮腺筋症と直接関係していることを初めて証明し、プロラクチン受容体を標的とする新たなモノクローナル抗体薬が腺筋症治療に有効である可能性を検証した。患者にとってより安全で効果的な治療法がもたらされることが期待されている。

プロラクチンは乳腺の発達や乳汁分泌を促進するホルモンで、プロラクチン受容体は細胞膜上に存在するタンパク質。プロラクチンシグナルはこの受容体を介して細胞内に伝達され、細胞の一連の反応を引き起こす。研究者らは、13例の子宮臨床サンプルに対する単一細胞トランスクリプトーム解析により、患者の子宮内膜および異所性の病変において、プロラクチンシグナル伝達が異常に活性化していること、このシグナルが異所性の内膜細胞の増殖や子宮組織の線維化に重要な役割を果たし、疾患の進行を促進していることを発見した。

研究チームは、子宮腺筋症のマウスモデルに対し、プロラクチン受容体を標的とした新たなモノクローナル抗体薬HMI-115を用いて精密な介入を実施した。その結果、疾患の進行が緩和され、病変の発生が大幅に減少することが確認された。しかも、マウスの主要な性ホルモンのレベルに影響はなく、安全性にも優れていることが示された。

現在、研究者らは標的薬HMI-115を用いた子宮内膜異位症の第II相臨床試験を完了しており、数百人の患者を対象とした臨床結果は、この薬の安全性と有効性を示している。2024年10月、同薬は中国国家薬品監督管理局の画期的治療薬リストに加えられ、公示された。

肖氏は、この研究は子宮腺筋症の治療標的としてのプロラクチン受容体の有効性を証明し、この疾患の発症メカニズムに対する理解を深めたとの考えを示した。（記者/魏夢佳）