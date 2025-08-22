白より黒より“ネイビー”！【GU】40・50代のスタイルアップ♡「上品スカート」

モノトーンコーデから気分を変えたい時は、知的で上品なムードをまとえそうな“ネイビー”のアイテムを取り入れてみて。今回は、ミドル世代に似合う【GU（ジーユー）】のナロースカートに注目しました。品の良い色味で好印象が狙えるのはもちろん、すっきりとしたシルエットでスタイルアップも叶うかも。オンにもオフにも使いやすいきれいめスカートは、夏コーデの即戦力になりそうです。

機能性と楽ちんさを両立したきれいめスカート

【GU】「ナローロングスカートZ」\2,990（税込）

スラリとしたIラインと上品な色味で、ワンランク上の着こなしに仕上げてくれそうなナロースカート。きちんと感がありながら、ウエストは後ろゴムで楽ちんなのが嬉しいポイント。公式サイトには「洗濯してもしわになりにくく、お手入れが簡単」とあり、1枚あれば夏の毎日コーデで活躍する予感。ボリューム袖のブラウスと合わせてフェミニンに、ジャケットを羽織ってハンサムに、と幅広いスタイリングが楽しめそうです。

ヘルシーな肌見せで女っぽく

スタッフのNatsukiさんが「#40代コーデ」として提案しているのは、テーラードデザインのベストを合わせた大人ムード漂うスタイリング。Natsukiさんによると「Iラインシルエットでスタイルアップ」「ピンストライプ柄なのでさらに縦長見え効果有り」とのこと！ キャミソールでヘルシーに肌見せをすれば、きちんと感と抜け感のバランスがちょうどいい女性らしいコーデに。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M