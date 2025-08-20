【しまむら服】がかなり可愛い！ パトで出会えたら即カゴ♡「主役級トップス」

【しまむら】では、可愛くて上品なトップスが豊富にラインナップ！ 甘すぎず大人っぽく着られる絶妙デザインで、Tシャツ派も即シフトしたくなってしまうかも。いつものデニムパンツやスカート合わせでも華やかに見違えて、夏コーデのマンネリ解消にもつながりそうです。プチプラだから、出会った瞬間カゴINするのがおすすめ。

ボリューミーな肩フリルでとびきりキュートに

【しまむら】「サッカーカタフリルノースリBL」\1,639（税込）

視線を集める立体感たっぷりの肩フリルが、とびきり華やかな主役級の1枚。清涼感のあるサッカー生地で、暑い日の外出にもぴったりです。デニムパンツでカジュアルダウンしても、スカートで甘く仕上げてもサマになりそう。Tシャツをインナーにして着こなすのもおすすめです。

ナチュラルな風合いが大人かわいいを演出

【しまむら】「ギャザーボイルブラウス」\1,639（税込）

やわらかそうなボイル生地が生み出す、ふんわりシルエットのブラウス。透け感とギャザーで、軽やかさと女性らしさを両立してくれそうです。パンツで爽やかにロングスカートで優雅にと、合わせるボトムス次第で印象チェンジも可能。袖口にフリルがあり、上品な甘さをプラスしてくれます。

