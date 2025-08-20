¡Ò½©ÅÄ¡¦¸µ¶µ»Õ¥¨¥êー¥ÈÉã»¦¿Í»ö·ï¡Ó¥¯¥Þ½±·â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤Û¤È¤ó¤É°ú¤¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×Ìµ¿¦ÃË¡Ê51¡Ë¤¬»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡Ä¡Ö¿Æ»ÒÃç¤¬°¤«¤Ã¤¿¡×¥Ñ¥È¥«ー¤âÉÑÈË¤Ë½ÐÆ°
½©ÅÄ¸©ÂçÀç»Ô¤ÎÌµ¿¦¡¦¿ÊÆ£Æ£µÁ¤µ¤ó¡Ê93¡Ë¤¬¼«Âð¤Ç·ì¤òÎ®¤·¤Æ»à¤ó¤Ç¤¤¤¿»ö·ï¤Ç¸©·ÙÂçÀç½ð¤Ï8·î19Æü¿¼Ìë¡¢Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¹ÃË¤ÎÌµ¿¦¡¦¿ÊÆ£Æ£¹ÔÍÆµ¿¼Ô¡Ê51¡Ë¤ò»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤¿¡£Åö½é¤Ï¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¡È»ö¸Î¡É¤È¤ß¤Æ¼þÊÕ½»Ì±¤Ë¤â·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤¿»³´ÖÃÏ¤Î»ö·ï¤Ï¡¢°ÛÎã¤Î·Ð²á¤ò¤¿¤É¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥¹¥Ôー¥É²ò·è¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û»¦³²¤µ¤ì¤¿¿ÊÆ£¤µ¤ó¤¬¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤¿¿¢Êª
¡Ö¤Û¤È¤ó¤É²È¤Ë°ú¤¤³¤â¤Ã¤Æ¤¿¤Í¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ç¤ÏÍÌ¾¤À¤Ã¤¿¤è¡×
¿ÊÆ£¤µ¤ó¤ÏºÊ¤ÈÄ¹ÃË¤Î3¿ÍÊë¤é¤·¡£18ÆüÄ«¤ËÇã¤¤Êª¤Ë½Ð¤«¤±¤¿ºÊ¤¬¸á¸å1»þ¤´¤íµ¢Âð¤·¤¿ºÝ¡¢1³¬¿²¼¼¤Ç·ì¤Þ¤ß¤ì¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿ÊÆ£¤µ¤ó¤òÈ¯¸«¤·¤Æ110ÈÖÄÌÊó¡£»ö·ïÅöÆü¡¢Ä¹ÃË¤ÏºßÂð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö½é¤Ï¡Ö°ÛÊÑ¤Ë¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Éã¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ç¤°Õ¤Ç»ö¾ðÄ°¼èÃæ¤ËÍÆµ¿¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÂáÊá¤·¤¿¡£Æ±½ð¤ÇÆ°µ¡¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂçÀç½ð¤ÎÉû½ðÄ¹¤Ï¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤¦²óÅú¤·¤¿¡£
¡ÖÄ¹ÃË¤ÏÅö½é¡Ø¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¤Î°ìÊÕÅÝ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢19ÆüÌë¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈÈ¹Ô¤òÇ§¤á¤¿¤¿¤áÄÌ¾ïÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Âð¤«¤éÈÈ¹Ô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¿ÏÊª¤òÊ£¿ôËÜ²¡¼ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹ÃË¤Ï¸½ºßÌµ¿¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¶¡½Ò¤«¤é²áµî¤Ë¤Ï²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Á°²ÊÁ°Îò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²óÅú¤òº¹¤·¹µ¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²áµî¤Ë¤³¤Î²È¤äÄ¹ÃË¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤äÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ê¤É¤Ï¸½ºß³ÎÇ§Ãæ¤Ç¤¹¡£¡ÊÅö½é¤Ï¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤È¤Î¸«Î©¤Æ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ËËÜ¿Í¤¬¥¯¥Þ¤Î¿ÍÅªÈï³²¤Ë¸«¤»¤«¤±¤ÆÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿µßµÞÂâ¤¬½ý¤ÎÂç¤¤µ¡¢¿¼¤µ¤Ç¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ëÈï³²¤Î²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡ÊÂçÀç½ðÉû½ðÄ¹¡Ë
Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿ÊÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢½©ÅÄ¸©À¸¤Þ¤ì¤ÇÁá°ðÅÄÂç³Ø¿Ê³Ø¤Î¤¿¤á¾åµþ¡¢ÅÔÎ©¹â¹»¶µ°÷¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯¶Ð¤á¤ë¤«¤¿¤ï¤é¡Ö¥¨¥Ó¥Í¡×¸¦µæ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤¼¸Î¶¿¤ËU¥¿ー¥ó¸å¤Ë»´»¦¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¶á¤¯¤Ë½»¤à70Âå¤Î½÷À¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¿ÊÆ£¤µ¤ó°ì²È¤¬Ìó30Ç¯Á°¤ËÅìµþ¤«¤éÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹ÃË¤¬ÉÂµ¤¤ÇÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Í¡£°ÊÍèÄ¹ÃË¤Ï»Å»ö¤Ë¤â½¢¤«¤º¡¢¤¿¤Þ¤Ë¼«Å¾¼Ö¤Ç³°½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤ë¤°¤é¤¤¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É²È¤Ë°ú¤¤³¤â¤Ã¤Æ¤¿¤Í¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ç¤ÏÍÌ¾¤À¤Ã¤¿¤è¡×
¡ÖÉ×¤ÈÄ¹ÃË¤ÎÃç¤¬¤º¤Ã¤È°¤¤¡£²¿¤«²ò·èÊýË¡¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
°ìÊý¤Ç¡¢70Âå¤Î¶áÎÙ¤Î½»Ì±ÃËÀ¤Ë¤Ï¡¢¿ÊÆ£¤µ¤ó°ì²È¤Î°ÛÊÑ¤Ë¾¯¤·¿´Åö¤¿¤ê¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÄ¹ÃË¤Ï¤º¤Ã¤ÈÌµ¿¦¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Ë³¹¤ÎÊý¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤ß¤¿¤¤¡£Ä¹ÃË¤Ï¤ª¤È¤Ê¤·¤¤»Ò¤À¤·¥È¥é¥Ö¥ë¤âÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¿Æ»ÒÃç¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã°¤¤¡£¤Þ¤¢¿ÆÉã¤¬¶µ°éÇ®¿´¤Ç»Ò¤É¤â¤Ë¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÍÌ¾¤À¤Ã¤¿¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢60Âå¤Î½÷À¤Ï¿ÊÆ£¤µ¤ó¤ÎºÊ¤«¤éÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö±üÍÍ¤Ë¤Ï¡ØÉ×¤ÈÄ¹ÃË¤ÎÃç¤¬¤º¤Ã¤È°¤¤¡£²¿¤«²ò·èÊýË¡¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ù¤ÈÁêÃÌ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¥¤ê¹ç¤¤¤ò¤¹¤ë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¸À¤¤Áè¤¤¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¤È¡£¤´Ä¹ÃË¤Ï»ýÉÂ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¤ªÉãÍÍ¤Ï¶µ°éÇ®¿´¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥¥Ä¤¯Åö¤¿¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Èµ²±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Î¤ª²È¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âµßµÞ¼Ö¤ä¥Ñ¥È¥«ー¤¬½ÐÆ°¤¹¤ëÁû¤®¤¬²¿ÅÙ¤â¤¢¤Ã¤Æ¤Í¡£¼ÂºÝ¤ËÃ¯¤«¤¬ÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢·Ù»¡¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¶á¤¯¤Ë½»¤à60Âå¤ÎÃËÀ¤â¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¤â¤È¤â¤È³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¶µ°éÇ®¿´¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡£¤Þ¤¢¤º¤¤¤Ö¤óÀÎ¤ÎÏÃ¡¢¡Ê²ÈÂ²¤Ç¤³¤Ã¤Á¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡Ë»Ò¤É¤âÆ±»Î¤Ç¤ª¤·¤¯¤é¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤·¤Æ¤Æ¡¢¿ÊÆ£¤µ¤ó¤Î»Ò¤É¤â¤¬Æ¬¤Î²ø²æ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Í¡£
¿ÊÆ£¤µ¤ó¤¬¡Ø¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤¿¡Ù¤ÈÁû¤¤¤À¤ê¡¢·Ù»¡¤Ë¶î¤±¹þ¤ó¤ÇÁê¼ê¤Î»Ò¤É¤â¤Î¿Æ¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¤¿¤ê¤Ê¤ó¤«¤·¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥³¥È¤ò¹ÓÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤â¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¸ý·ö²Þ¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Æ¤¿¤Í¡£µßµÞ¼Ö¤È¤«¤â¤è¤¯¸Æ¤ó¤Ç¤¿¤«¤é¡¢¤Þ¤¿²ÈÂ²¤Ç·ö²Þ¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤è¡×
¤³¤Î½¸Íî¤Ç¤Ï¤È¤¤ª¤ê½ÐË×¤¹¤ë¥¯¥Þ¤è¤ê¤â¡¢¿ÊÆ£¤µ¤ó°ì²È¤Î²ÈÄíÆâ¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÊý¤¬ÍÌ¾¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£80Âå¤Î½÷À¤â¼èºà¤Ë¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡Ö²¿²ó¤«µßµÞ¼Ö¤¬Íè¤¿³Ð¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶á¤¯¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤Ç¤â¤Í¡¢»ä¤â¼ª¤¬±ó¤¤¤«¤é¡¢·ö²Þ¤ÎÀ¼¤Þ¤Ç¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âµßµÞ¼Ö¤ÎÉÑÅÙ¤¬Â¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¡£
Ä¹ÃË¤ÏÂÎÄ´¤¬°¤¤¤é¤·¤¯¤ÆÄê¿¦¤Ë½¢¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤Û¤È¤ó¤É¸«¤«¤±¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ê¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤ÆÈª¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤Î¤Ï¤è¤¯¸«¤¿¤±¤É¡£¤Þ¤¢¤Ç¤â¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤â¤³¤³¤éÊÕ¤Î¿Í´Ö¤È¤Ï¿¼¤¯¸òÎ®¤ò»ý¤¿¤ó¤ï¤±¤è¡£¤À¤«¤é¾Ü¤·¤¤²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤é¤ó¤Î¤è¤Í¡×
Êá¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¯¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ÊÁ°¤«¤é¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿Ä¹ÃË¤À¤Ã¤¿¡£¾Ü¤·¤¤Æ°µ¡¤Î²òÌÀ¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë¡£
¢¨¡Ö½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Îµ»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤´°Õ¸«¡¢¾ðÊó¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼µ¤Î¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤«X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Þ¤Ç¾ðÊó¤ò¤ª´ó¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§
shueisha.online.news@gmail.com
X¡ÊµìTwitter¡Ë
@shuon_news
¼èºà¡¦Ê¸¡¿½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô¥Ë¥åー¥¹ÈÉ