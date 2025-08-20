NHK「首都圏ネットワーク」などで気象情報を担当した気象予報士でフリーアナウンサーの関口奈美(40)が20日までに自身のブログを更新。23年に出産した双子の子どもとともに大阪・関西万博に足を運んだことを報告した。

関口アナは「予約なしベビーカー万博 お盆期間中に万博に行ってきました!混んでいそうだし、暑そうだし、行くつもりなかったのですが、今後いつでも行けるものではないから行っておいたほうがいいなかと急に思いたち行ってきました」と報告した。

続けて「食料ゼロで来ちゃったからコンビニに行ったけれど、高い。結局買ったガルボ、3〜400円くらいしたけど、高いよね?ちなみに、オーストラリアパビリオンで食べたポテトとカフェラテで2500円くらいしたのも驚き」と会場の物価に驚く様子を見せた。

続けて「当初はベビーカー優先を設けていた国も、現在は車椅子と妊婦さんだけという国が多くなっているようでした。ベビーカー優先に対して批判もあって、取りやめた国があるのでしょうか」とパビリオンのベビーカー優先入場に言及した。

さらに「ただ、個人的には、ベビーカーかどうかよりも、小さなお子様を優先したほうが夏の間は安心なんじゃないかなと思いました」と提案し「まだ言葉が発達していない小さな子供は具合がどのくらい悪くなっているのか伝えられないし、親としても『ただ眠いのか、暑くて反応が悪くなっているのか』見極めが難しいと感じたからです。危ないなら行くなっていう話かもしれませんが、多くの方が安全に楽しめる万博であって欲しいものです」と願った。