「宮城県が大好き。ベガルタ仙台が大好き」オナイウ情滋が新たな挑戦、J１クラブへ完全移籍「この決断を自分の力で正解にできるように」

「宮城県が大好き。ベガルタ仙台が大好き」オナイウ情滋が新たな挑戦、J１クラブへ完全移籍「この決断を自分の力で正解にできるように」