「宮城県が大好き。ベガルタ仙台が大好き」オナイウ情滋が新たな挑戦、J１クラブへ完全移籍「この決断を自分の力で正解にできるように」
J２のベガルタ仙台は８月20日、オナイウ情滋がJ１の横浜F・マリノスへ完全移籍することを発表した。
新潟医療福祉大を卒業後の2023年、仙台でプロキャリアをスタート。３年目の昨季に待望のJ初ゴールをマークし、今季はここまで17試合２得点を記録していた。
J１昇格を目ざすチームから、J１残留を争うトリコロールへ。24歳のアタッカーは仙台の公式サイトを通じて、以下のようにコメントした。
「このタイミングでチームを離れることを、本当に申し訳なく思います。ここで何かを成し遂げるまではという思いもありましたが、自分の年齢やこれからのキャリアを考えたときに、横浜F・マリノスでチャレンジしたいという思いが強く、移籍する決断をいたしました」
特別指定時代を含めれば、22年夏からベガルタゴールドのキットを纏い、戦ってきた。
「自分は宮城県が大好きです。ベガルタ仙台というクラブが大好きです。いつだって最高の後押しをしてくれるベガルタファミリーのみなさんが大好きです。
仙台に来て、いろいろなことを経験できました。楽しいことやうれしいことをみなさんと共有できて本当に幸せでした。苦しい思いも、悔しい思いも、俺らはいつでもここに立っていると言ってくれるみなさんのおかげで、喜びの瞬間へと変えることができました」
感謝の気持ちを胸に、新たに旅立つ。
「そして、多くの時間を共に過ごして、一緒に戦ったチームメイトのみんな。ゴリさんをはじめとしたチームスタッフのみなさん。多大なる支援をしていただいたパートナー企業のみなさま。本当にお世話になりました。この決断を自分の力で正解にできるように、全力を注いでチャレンジしてきます」
最後に「いつも１歩踏みだす力を与えてくれた黄金のベガルタファミリーのみなさま、２年半本当にありがとうございました！」と伝えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
