¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¡Ö¤Ê¤¼¤½¤¦¸À¤Ã¤¿¡© Èà¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡× ¥Ö¡¼¥ó´ÆÆÄ¤ÎÈ¯¸À¤ò°ÛÎã¤ÎÁ´ÈÝÄê
¡¡²¿¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥Ö¡¼¥ó´ÆÆÄ¡Ê£µ£²¡Ë¤ÎÈ¯¸À¤ò¡¢¼çË¤¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤¬¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÈÝÄê¤¹¤ë°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï£··î£²£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£³Æü¡Ë¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÀï¤Ç±¦¥Ò¥¸¤òÉé½ý¡£º£·î£µÆü¡ÊÆ±£¶Æü¡Ë¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤«¤é¤Ï³°Ìî¼éÈ÷¤Ë½¢¤«¤º¡¢£Ä£È¤Ç¤Î½Ð¾ì¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥Ö¡¼¥ó´ÆÆÄ¤Ï¼«¿È¤¬½Ð±é¤·¤¿ÃÏ¸µ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥é¥¸¥ª¶É¡Ö£×£Æ£Á£Î¡×¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡Öº£Ç¯¤ÏÈà¡Ê¥¸¥ã¥Ã¥¸¡Ë¤¬¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ÊÁ÷µå¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¡£º£µ¨Ãæ¤Ï¼éÈ÷¤ËÉüµ¢¤Ç¤¤ë¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë°Û¤ò¾§¤¨¤¿¤Î¤¬¥¸¥ã¥Ã¥¸ËÜ¿Í¤À¤Ã¤¿¡££Í£Ì£Â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Û¥Ã¥¯µ¼Ô¤Ï£±£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£°Æü¡Ë¤Ë¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡Ö¤Ê¤¼Èà¡Ê¥Ö¡¼¥ó´ÆÆÄ¡Ë¤¬¤½¤¦¸À¤Ã¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£Èà¤Ï²áµî£²½µ´Ö¡¢¼«Ê¬¤ÎÁ÷µå¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££±£°£°¡ó¤Î¾õÂÖ¤ÇÌá¤ì¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÁ´ÈÝÄê¡£»Ø´ø´±¤Î¸ÀÍÕ¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤Î¼çÄ¥¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬Éé½ý¤·¤¿¸å¤Ï¡¢£Ä£ÈÀìÇ¤¤À¤Ã¤¿¥¹¥¿¥ó¥È¥ó¤¬±¦Íã¼éÈ÷¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢´ÆÆÄ¤ÈÅö»ö¼Ô¤Î¸À¤¤Ê¬¤¬Á´¤¯¤«¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤ÄÁ¤·¤¤¥±¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£