ナポリ、マンUで出場機会減のデンマーク代表FWホイルンド獲りへ ルカクの長期離脱を受けて獲得を検討か
プレミアリーグ適応に苦しむデンマーク代表FWは去就が注目されている。
『talkSPORT』のベン・ジェイコブス氏によると、マンチェスター・ユナイテッドに所属する22歳のデンマーク代表FWラスムス・ホイルンドにナポリが興味を示しているという。
2023年8月にアタランタからマンUに完全移籍を果たしたホイルンド。移籍金7200万ポンドで加入し大きな期待を寄せられていた同選手だが、マンUではここまで公式戦95試合で26ゴールと移籍金に見合った活躍は見せられていない。昨季もリーグ戦でのゴール数は4得点と苦境に立たされている。
セリエA復帰の噂が絶えないホイルンドだが果たして今夏マンUを離れるのだろうか。
Rasmus Hojlund since his first Premier League goal:— Premier League (@premierleague) February 9, 2024
Three goals
Two assists
A season-changing moment in Man Utd and Aston Villa's last encounter! pic.twitter.com/EEZ29YhKzp