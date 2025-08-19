プレミアリーグ適応に苦しむデンマーク代表FWは去就が注目されている。



『talkSPORT』のベン・ジェイコブス氏によると、マンチェスター・ユナイテッドに所属する22歳のデンマーク代表FWラスムス・ホイルンドにナポリが興味を示しているという。



2023年8月にアタランタからマンUに完全移籍を果たしたホイルンド。移籍金7200万ポンドで加入し大きな期待を寄せられていた同選手だが、マンUではここまで公式戦95試合で26ゴールと移籍金に見合った活躍は見せられていない。昨季もリーグ戦でのゴール数は4得点と苦境に立たされている。





Rasmus Hojlund since his first Premier League goal:



Three goals

Two assists



A season-changing moment in Man Utd and Aston Villa's last encounter! pic.twitter.com/EEZ29YhKzp — Premier League (@premierleague) February 9, 2024

そんなホイルンドにセリエA復帰の可能性が浮上。同氏によると、ナポリはエースであるベルギー代表FWロメロ・ルカクが負傷により長期離脱を強いられることを受けてホイルンドの獲得を検討しているとのこと。マンUも今夏ホイルンドの売却を望んでおり、移籍金として4000万ポンドを要求している模様。同クラブは完全移籍での売却が最優先だが、条件次第ではレンタル移籍も容認する予定だという。セリエA復帰の噂が絶えないホイルンドだが果たして今夏マンUを離れるのだろうか。