この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube番組「#森羅万象インタビュー『人里に降りてきたクマ』さん」にて、脳科学者・茂木健一郎さんが「クマ」に扮し、クマの目線から近年増加する人間とクマのトラブルについて独自の見解を語った。動画冒頭で茂木さんは、クマにインタビューする形式で「なんで人を襲ったりするんですか？」と根本的な疑問を投げかけた。



これに対して「クマ」さんは「襲うとかしてるんじゃないんです。僕たちだって、生きているんです」と切実な本音を明かし、「どんぐりの生育が悪かった」などの状況のため食料不足が深刻化し、人里にまで降りてきてしまった背景を解説。加えて「僕たちがもともと住んでいた山に、人間たちが住むようになってきた」と語り、クマ自身も本意で人間の生活圏に出ているわけではない実情を正直に吐露した。



また、駆除されることについて「人間は人間同士を殺すときに駆除って言うんですか」と“駆除”という言葉そのものにも強い違和感を示し、「僕たちは山の中で生きているだけなんです。でもその山の住むところがどんどん減ってきています」と生息地減少への危機感を訴えた。



茂木健一郎さんは、クマの発言を受けて、「人間はクマと共生したいけど、それができていない」と現状への葛藤も率直に吐露。その上で「人間も“駆除”とかそういうことをあいに言わないで、クマにはクマの立場があるんだなってことをちょっと我々も考えますね」と共生社会の模索を提案した。



動画の最後には、クマと人間がすれ違わないための工夫について「森のクマさんの歌を大きな声で歌うとか、ラジオを鳴らすなどしてくれると嬉しいです」とクマ側からの具体的な要望が語られ、森のクマさんを一緒に歌って締めくくられた。茂木さんは「本当に人間とクマがなんとか共生できるように、お互いに知恵を出していきたいものですね」と呼びかけ、温かいメッセージで動画を締めた。