２０１７年米国で発祥、ＳＮＳで世界に広がる

恐竜の「ティラノサウルス」の着ぐるみ姿で走るレースが各地で人気を集めている。

国内では２０２２年に始まったとされ、昨年は確認されただけでも、全国で約３００回にも及ぶ。いったい何が人々をひき付けるのか。（佐々木浩人）

ギザギザの歯をむき出しにした凶暴な見た目のティラノサウルスたちが、大きな頭や尻尾を振り乱して、短い手をちょこまかとコミカルに動かしながら走る。

大分県杵築市の「るるパーク」（大分農業文化公園）で５月下旬に開かれたレース。成獣（中学生以上）男性１２頭、成獣（同）女性５頭、幼獣（子ども）８頭が出場し、大きな声援を受けながら駆け抜けた。

「博物館から逃げてきたサウルス」との設定で骸骨柄の着ぐるみをまとい、成獣男性の部を制した日出町の団体職員（３４）は「一度走ってみたいと思っていた。県内でやると聞いて参加した」と満足そう。着ぐるみは通信販売サイトを通じて約５０００円で購入したものだ。

同園でのレースは昨年１１月に次いで２回目。園長の徳野満さん（６４）は「一生懸命走る姿は滑稽だけれど、応援したくなる。来園者からも参加者からも、反応は上々」と満足そうに話す。

国内レースの公式ルールを定め、ウェブサイトで各地のレースを紹介する一般社団法人「日本ティラノサウルス競技連盟」（東京）によると、１７年にアメリカ・ワシントン州にある競馬場で、恐竜のコスチュームを着たランナーが走ったのが起源とされる。その動画が１９年にフェイスブックで紹介され、世界へ広がった。

日本では２２年４月、鳥取県大山町で行われたレースが最初という。主催する「日本ティラノサウルス保存会」は半年後の１０月、「ティラノサウルスレース」の名称を商標登録した。目的は「独占」ではなく、「誰でも使えるように」。名称の使用は自由で、連絡も不要だ。同会代表の川本直樹さん（３７）は「特定の人のものにされたくなかった」と語る。

広い場所と着ぐるみがあればできる手軽さもあって、連盟によると、２２年に２５回程度だった全国での開催数は２３年に約１５０回、２４年に約３００回と急増した。今年３月に千葉県船橋市で行われたレースでは、一度に５００頭ものティラノが参加した。

川本さんは「普段の立場から解放され、いきなり走り出したり、おどけて見せたりと、自由に振る舞うこともできる。そんな『非日常感』も魅力なのではないか」と話している。